Auch Rain will gegen Wasser-Entnahme am Lechspitz klagen

Plus Der Stadtrat sprach sich mehrheitlich gegen die Laufzeit der Genehmigung von 30 Jahren aus. Stadtrat Stefan Degmayr fürchtet dramatische ökologische Auswirkungen, wenn der Wasserspiegel sinkt.

Die Wasserentnahme des Zweckverbands Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) aus dem Lechspitz ist auch im Rainer Stadtrat ein Thema und dort gab es am Dienstag eine Überraschung: Wie schon die Gemeinde Genderkingen (wir berichteten) wird auch die Stadt Rain gegen den Bescheid des Landratsamts klagen. Die Landkreis-Behörde hatte - entgegen die Bedenken Betroffener - die Genehmigung erteilt, dass der WFW für die Dauer von 30 Jahren bis zu 52,5 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich dort fördern darf.

Mit 16 zu 3 Stimmen entschieden sich die Ratsmitglieder in Rain nun für den juristischen Weg. Allerdings könnte das Landratsamt Donau-Ries diesen Schritt noch „abbiegen“. Wenn es nämlich bestätigen würde, dass bei ungünstigen Ergebnissen des Monitorings der Bewilligungsbescheid während der 30-jährigen Laufzeit „nachgebessert“ wird.