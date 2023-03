Fahrrad-Seriendieb aus Rain muss noch länger im Gefängnis bleiben

Plus Der 34-Jährige hat in der Stadt Rain für ein mulmiges Gefühl gesorgt. Sogar aus Tiefgaragen waren versperrte Räder verschwunden. Jetzt stand er vor Gericht.

Eine andauernde Serie von Fahrraddiebstählen beschäftigte die Polizei Rain im vergangenen Jahr immer wieder. Das Verschwinden der Räder verunsicherte die Bevölkerung und verärgerte die Bestohlenen, denn der Täter machte selbst vor Schlössern und privaten Garagen nicht Halt. Er knackte die Verriegelungen der Drahtesel und bediente sich - oft auch bei hochwertigen Marken. Als die Polizei dem Täter schließlich auf die Schliche kam und ihn dingfest machte, herrschte Erleichterung. Der Mann aus Rain wanderte schnurstracks ins Gefängnis, da er einiges auf dem Kerbholz hatte und unter offener Bewährung stand. Nun kam es zum Prozess.