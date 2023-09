Rain

Pfarreiengemeinschaft Rain feiert ein großes Fest zum Kennenlernen

Plus Eine besondere Premiere: Rain, Genderkingen, Feldheim, Niederschönenfeld und Staudheim sowie die Filialen Mittelstetten und Unterpeiching kamen zu einem Pfarrfest zusammen.

Von Adalbert Riehl

„Schön war es“, war vielfach zu hören. Erstmals feierte die Pfarreiengemeinschaft Rain gemeinsam den Sonntagsgottesdienst im angenehmen Ambiente des Pfarrgartens. Pastoralrat und Liturgiekreis mit Vertreter aller Gemeinden hatten den Gottesdienst vorbereitet. Pfarrer Jörg Biercher zelebrierte mit Kaplan Aneesh und auch Ruhestandspfarrer Paul Großmann nahm Anteil an der Feier. Petrus – einer der Genderkingener Kirchenpatrone – schickte dazu das allerbeste Wetter.

Bildlich mit einem großen Herz und in Worten stellten sich die fünf Pfarreien Rain, Genderkingen, Feldheim, Niederschönenfeld und Staudheim sowie die Filialen Mittelstetten und Unterpeiching den Kirchenbesuchern vor. Die Lesung aus der Apostelgeschichte hatte den Kernsatz: „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam“. Daran knüpfte einerseits das Thema der Messe „Ein Herz und eine Seele“ an und andererseits symbolisierte man die Gemeinsamkeit, indem die Kollekte den Maria-Stern-Schwestern für ein Familien­projekt in Mosambik zur Verfügung gestellt wird.

