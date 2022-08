B16-Sperrung: Polizei kontrolliert auf Schleichwegen

Plus Die Polizei reagiert nach Beschwerden über Lastwagen auf Abwegen. Die Beamten erwischen Lkw-Fahrer auf verbotener Route.

Seit der Sperrung der B16 in Donaumünster/Erlingshofen sind einige Beschwerden über Lastwagen laut geworden, die auf verbotenen Strecken unterwegs sind. Die Polizei hat nun Kontrollen auf den Schleichwegen gestartet - und prompt eine Reihe von Verstößen geahndet.