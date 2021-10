Mertinger Pleitenserie

Spannung im Stadtderby

Einen Krimi lieferten sich im Stadtderby der Männer Bezirksklasse A Gastgeber VSC Donauwörth und der TTC Auchsesheim. Am Ende hatten der VSC das bessere Ende für sich und gewann mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse. Ein schwarzes Wochenende erlebte der FC Mertingen, die Erste verlor zuhause gegen Lauingen; auch die zweite (3:9 bei Wemding II) und dritte Mannschaft (4:9 gegen Gundelfingen II) mussten Niederlagen einstecken. Einen Endspurt legte dagegen Bäumenheim hin und bog gegen Dillingen 6 einen 3:6-Rückstand um. Ähnliche Qualitäten zeigte in der Bezirksklasse C Nord der TSV Ebermergen beim 9:6 über Hainsfarth. Einfacher hatte es der VfB Oberndorf beim klaren Erfolg über Deiningen, der Platz eins bescherte. Die zweite Oberndorfer Vertretung knöpfte dem so furios gestarteten Nachbarn Rain III einen Zähler ab, während das Lokalderby Bäumenheim II gegen Mertingen 5 dominierte. Wenig zu lachen gab es für die Damen von Riedlingen II in der Bezirksklasse A, es setzte es auch bei Langweid III eine 1:9-Klatsche. Ähnlich erging es dem Riedlinger Nachwuchs in der Mädchen-Bezirksklasse A in Aichach. Und die Mertinger Jungen I unterlagen in der Bezirksklasse A genauso wie die Jungen II in der Bezirksklasse C jeweils 4:6. (rw)