Erleichterung und Freude beim FCM

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie holt Mertingen gegen Günzburg einen wichtigen „Dreier“. Beim SV Wörnitzstein-Berg ist die Gefühlslage dagegen eine ganz andere

Einen wichtigen Sieg nach zuletzt drei Pleiten in Serie hat der FC Mertingen am Mittwochabend gefeiert. Der SV Wörnitzstein-Berg dagegen musste sich dem SC Altenmünster, bis dato Tabellenschlusslicht, klar geschlagen geben.

(0:0). Der FCM hatte gleich zu Beginn die Riesenchance zur Führung: Stefan Spingler schoss in der 6. Minute aber aus 18 Metern links vorbei. In der 10. Minute klärte Gästekeeper Fabian Kuchenbauer gerade noch vor dem heraneilenden Patrick Gaugenrieder. Die Günzburger hatten ihrerseits durch Benjamin Wahl die Führung auf dem Kopf, der Ball ging aber drüber (15.). Die Heimelf war in der Folge bemüht, aber es fehlte die letzte Konsequenz. So flachte das Spiel Mitte der ersten Hälfte eher ab. Fünf Minuten vor dem Wechsel scheiterte Mertingens Co-Trainer Sven Rotzer am Keeper, auf der Gegenseite hätte Max Lamatsch in das 0:1 machen müssen, er schoss aber aus drei Metern neben das Tor. Nach der Pause hatte wieder Spingler in der 54. Minute das 1:0 auf dem Fuß – alleine lief er auf den Gästetorwart zu, der im Eins-gegen-eins-Duell aber per Fuß klärte. Der FCG hatte kurz darauf durch einen Schuss von Lamatsch eine sehr gute Chance, der Ball streifte die Latte (60.). Die Heimelf kämpfte sich nun mehr und mehr in die Partie und lief die Gäste bereits früh an. Erik Adam erkämpfte sich so in der 66. Minute an der Mittellinie den Ball, lief 40 Meter auf den Gästekeeper zu und schoss cool flach zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später war es wieder Adam, der zuerst am Torwart der Gäste scheiterte. Der Ball kam zu Spingler, dessen Schuss in höchster Not abgefälscht zur Ecke ging. Für die Gäste hatte in der 78. Minute Spielertrainer Christoph Bronnhuber den Ausgleich auf dem Kopf: Aivaras Brazinskas , der nach vier Spielen wieder im Tor des FCM stand, entschärft aber diese Chance souverän. Michael Bauer hätte in der 80. Minute den Sack für Mertingen zumachen können, sein Schuss ging aber übers Tor. Dennoch brachte der FCM nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Sieg, der auch nicht unverdient war, nach Hause.

Mertingen Brazinskas, Stach (65. Schweihofer), Spingler (87. Link), Adam (77. Wojtal), Rotzer, Heckmeier, Schuster, Schroll, Gaugenrieder (70. Hosp), Bauer (90.+3 Schmidt), Bestle.

Tor 1:0 Erik Adam (66.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Fabian Hegener (Neuburg).

(2:0). Als letzte Mannschaft hat der SC Altenmünster seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Nord eingefahren. Und der fiel beim 4:0 (2:0) gegen Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg recht deutlich aus. Die alles entscheidende Szene spielte sich 60 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff ab: Da war Altenmünsters Außenbahnspieler Nico Schuster allen enteilt und konnte kurz vor dem Strafraum von Wörnitzsteins Edgar Krez nur noch mit einem lang gestreckten Bein und Foul gestoppt werden. Diese Notbremse bestrafte Schiedsrichter Lehmann mit der Roten Karte. Den fälligen Freistoß verwandelte Dominik Saule zum 2:0-Halbzeitstand. Für den Führungstreffer hatte Altenmünsters auffälligster Spieler an diesem Spätsommerabend, Dino Tuksar, gesorgt. Mustergültig wurde er von Manfred Glenk bedient. Den Gastgebern war von Beginn an anzumerken, dass sie es nach der Derbyniederlage gegen Wertingen diesmal unbedingt wissen wollten. Mit der nötigen Körperspannung und enormen Kampfgeist wurden die Zweikämpfe bestritten. Wörnitzstein, das den dritten Sieg nacheinander wollte, hielt anfangs gut dagegen und hatte Pech, dass nach einem Eckball der spätere Rotsünder Krez einem Kopfball nur auf die Querlatte setzen konnte. Es sollte lange Zeit die letzte Torchance der Gäste sein. In den letzten Zügen der Partie parierte SCA-Torhüter Alexander Schmid zweimal glänzend gegen Julian Schmidbauer (89.) und Alexander Musaeus (90.). Da stand das Endergebnis freilich schon lange fest. Glenk schloss einen Konter gegen die in Unterzahl agierenden Wörnitzsteiner, die viel zu weit aufgerückt waren, mit dem 3:0 ab (78.). Und sechs Minuten später bewies der eingewechselte Dominique Haselmeier seine Torjägerqualitäten mit dem Treffer zum 4:0. (her)

Wörnitzstein Müller, Habersatter, Dietrich (73. Koschta/88. Grüner), Müller, Bschor, Schmidbaur, Musaeus, Färber (64. Böhm), Schlüssel (46. Sturm), Krez.

Tore 1:0 Dino Tuksar (40.), 2:0 Dominik Saule (45.), 3:0 Manfred Glenk (79.), 4:0 Dominique Haselmeier (85.). Rote Karte Edgar Krez (45./Wörnitzstein) Zuschauer 150 Schiedsrichter Vinzenz Lehmann (Friedberg).