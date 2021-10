Fußball

28.10.2021

Riedlingen und Buchdorf: Spitzenspieltage in der Kreisklasse

Plus Nach einem Sieg gegen den SV Ehingen liegt die SpVgg Riedlingen souverän auf Rang eins. Die SG Buchdorf/Daiting hat ihr Gipfeltreffen im Ries noch vor sich.

Von Christof Paulus

Genießen wollen sie ihre Lage nicht, obwohl sie in der Tabelle besser kaum sein könnte. Sowohl die SG Buchdorf/Daiting als auch die SpVgg Riedlingen liegen in ihrer Liga auf den vorderen Plätzen, spielen voll um Meisterschaft und Aufstieg am Saisonende mit. Doch so ganz euphorisch klingen Johannes Kastner und Michael Braunwart nicht, wenn man sie auf die laufende Saison anspricht. SG-Trainer Kastner und SpVgg-Spartenleiter Braunwart wissen, dass die Saison noch lange ist, noch einige Hürden warten – und dass ihre Kader schon jetzt dünner sind als erhofft. Und so geht Buchdorf etwa mit gebremsten Erwartung in das Spitzenspiel in der Kreisklasse Nord 1 am Wochenende, in dem die SG bei Tabellenführer Alerheim den Abstand zur Spitze auf einen Punkt verkürzen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen