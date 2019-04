05:53 Uhr

Glött besiegelt den Abstieg Donaumünsters

Zunächst konnten die Glötter noch jubeln, wie hier nach dem 3:0 durch Tobias Mielke. Später erfuhr der Abstiegskandidat vom Sieg des direkten Konkurrenten, was die Laune rasch in den Keller trieb. Der SV Donaumünster-Erlingshofen (mit Luca Gröbl, links) dagegen ist nun bereits abgestiegen.

Donaumünster kassiert 0:4-Pleite. Doch der Gegner hat ebenfalls nichts zu lachen.

Von Benjamin Rößle

Ein Sieg, der sich letztlich für die SSV Glött wie eine Niederlage anfühlte. Denn nach dem eigenen 4:0 über Donaumünster machte im Lilienstadion gleich das Ergebnis aus Holzkirchen die Runde. Dort ließ sich der frisch gebackene Meister und wohl noch feiergeschädigte FC Ehekirchen von Holzkirchen schlagen. Ein für die Lilien bitteres Resultat, die damit keinen Boden gutmachen konnten und weiterhin vor Donaumünster auf einem Abstiegsplatz stehen. Der SVDE ist mit 14 Punkten Abstand auf den Relegationsrang und drei ausstehenden Partien nun auch rechnerisch abgestiegen.

Was zu Beginn der Partie fehlte, waren die Torabschlüsse, da beide Teams etwas zu hektisch in ihren Aktionen agierten. Die tonangebenden Hausherren brauchten bis zur letzten Minute der ersten Halbzeit, ehe man den Bann brechen konnte. Mehmet Taner verwandelte vom Punkt aus sicher gegen Keeper Tobias Baierl zur Führung. Gabriel Anger war zuvor von Gästespieler Andreas Funk per Foulspiel gestoppt worden. Nach der Pause machten die Glötter gleich so weiter.

Torhüter Tobias Baierl mit überragenden Paraden

Keine drei Minuten waren gespielt, da schob Peter Matkey nach einem Freistoß von Wanek lauernd vor Baierl überlegt zum 2:0 ein. In der Folgezeit ging es auf beiden Seiten hoch her. Zunächst visierte Dominik Wohnlich das Lattenkreuz an. Auf der Gegenseite scheiterte Christian Keller am stark reagierenden SSV-Keeper Dominik Trenker. Auch sein Gegenüber Tobias Baierl avancierte mit teilweise überragenden Paraden gegen Wanek und Matkey zum besten Akteur der Gäste. In der 76. Spielminute war auch er erneut geschlagen und musste die Kugel nach dem Treffer von Tobias Mielke zum 3:0 aus dem Netz holen. Zwei Minuten vor Ende ließ Lukas Schwarzfischer von Benjamin Waidele bedient das 4:0 folgen.

SV Donaumünster-Erlingshofen Baierl, Gruber, Schneider, Gröbl, A. Schreiber, Memminger, Endres (68. Zwatschek), Förg (46. Keller), Funk, Gebauer, Sorg Tore 1:0 Mehmet Taner (45. Foulelfmeter), 2:0 Peter Matkey (48.), 3:0 Tobias Mielke (78.), 4:0 Lukas Schwarzfischer (88.) Zuschauer 110

