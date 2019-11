vor 52 Min.

Im Team und einzeln erfolgreich

Mannschaftstitel bei den Gaumeisterschaften für Monheim. Doch auch auf sich allein gestellt siegen einige Jurastädter

Im Schützengau Donau-Ries wurden die Gaumeisterschaften in den Kleinkalibergewehr-Disziplinen der beiden Dreistellungswettkämpfe auf 60 und 120 Schuss, sowie beim Liegendkampf auf 60 Schuss für das Sportjahr 2020 abgeschlossen. Auch diese drei Wettbewerbe wurden wiederum auf der 50-Meter-Schießanlage der VSG 1849 Wemding ausgetragen.

Bei den Dreistellungsdisziplinen werden, wie es schon der Name verrät, die Wettkämpfe in den drei Positionen kniend, liegend und stehend absolviert. Im Wettbewerb 3x20 werden immer zwanzig Wertungsschuss in den drei Schießanschlägen geschossen, beim Wettbewerb 3x40 sind dies die doppelte Anzahl, also jeweils 40 Schuss in den Anschlägen kniend, liegend und stehend. In beiden Wettbewerben beträgt die Schießentfernung immer 50 Meter. Beim kleinen Dreistellungskampf auf 60 Schuss wurde das beste Einzelergebnis bei den Juniorinnen II erzielt. Hier siegte Tamara Kleinle für Wolferstadt mit 562 Ringen. Die Mannschaftswertung der Herren I gewann Monheim mit 1647 Ringen, mit dem gleichen Ergebnis siegte auch Wolferstadt in der Mannschaftswertung bei den weiblichen Junioren. Mit 1119 Ringen war Karel Kuba beim großen Dreistellungskampf auf 120 Wertungsschuss der beste Schütze. Der Monheimer gewann hier den Gaumeistertitel bei den Herren I. Den Mannschaftstitel gewann bei den Herren I Monheim mit 3326 Ringen. Beim Liegendkampf mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter gelang einer Frau das beste Einzelergebnis: Mit 591 Ringen siegte hier Sabrina Ziegelmeier aus Bäumenheim bei den Damen I. Die Mannschaftswertung bei den Herren I gewann wieder Monheim mit 1738 Ringen, vor Oberndorf (1645). Bei den Juniorinnen holte sich Buchdorf-Baierfeld mit 1677 Ringen den ersten Platz. (fmue)

Die Ergebnisse:

KK-Gewehr 50 Meter 3x20-Herren I:

1. Tobias Vogt (Monheim) 551

2. Jens Christ (Monheim) 546

3. Stefan Fink (Monheim) 542

Herren II:

1. Manuel Strehle ( Harburg) 429

Damen I:

1. Sabrina Ziegelmeier (Bäumenh.) 558

2. Verena Schröttle ( Mertingen) 555

Herren III:

1. Volker Lusczak (Harburg) 525

Junioren I w.:

1. Nadine Schwertberger (Wolferstadt) 556

Junioren II w.:

1. Tamara Kleinle (Wolferstadt) 562

KK-Gewehr 50 Meter 3x40-Herren I:

1. Karel Kuba (Monheim) 1119

2. Tobias Vogt (Monheim) 1110

3. Stefan Fink (Monheim) 1097

Herren II:

1. Volker Lusczak (Harburg) 1038

KK-Gewehr 50 Meter Liegend - Herren I:

1. Stefan Fink (Monheim) 588

2. Karel Kuba (Monheim) 583

3. Florian Pantle (Sulzdorf) 569

Herren II:

1. Andreas Meir (Mertingen) 567

2. Thomas Haß (Oberndorf) 565

Damen I:

1. Sabrina Ziegelmeier (Bäumenh.) 591

2. Katharina Hafner (Mertingen) 582

3. Verena Schröttle (Mertingen) 577

Herren III:

1. Jürgen Herde (Mertingen) 585

2. Robert Weinrich (Harburg) 561

3. Volker Lusczak (Harburg) 561

Jugend m.:

1. Pascal Mayr (Oberndorf) 417

Junioren I w.:

1. Barbara-Christin Schindele (Ellgau) 565

2. Nadine Schwertberger ( Buchdorf) 561

3. Lea Katharina Benninger (Buchdorf) 552

Junioren II w.:

1. Tamara Kleinle (Buchdorf) 564

