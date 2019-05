18.05.2019

Saisonende mit Abschieden

Während Rain II zum letzten Mal unter Trainer Reichherzer kickt, spielt Donaumünster vorerst letztmals in der Bezirksliga

Nach dem kuriosen 6:6-Remis des TSV Rain II peilt Trainer Günther Reichherzer im letzten Saisonspiel noch einen Sieg an. Auch Donaumünster wünscht sich drei Punkte zum Abschied aus der Bezirksliga.

„So etwas habe ich selber auch noch nicht erlebt und es war für mich an diesem Tag auch nicht ganz leicht“, erklärt Günther Reichherzer. Mittlerweile kann der erfahrene Trainer über das 6:6-Unentschieden gegen Holzkirchen schmunzeln, wenngleich er es am vergangenen Wochenende noch nicht wirklich zum Lachen fand. „Am Tag davor war ein Geburtstag, der etwas länger gedauert hat. Ich konnte dann auch nicht defensiv wegen unseres Personalmangels wechseln und da hat schon einiges nicht mehr gepasst“, berichtet er lachend. Dennoch hätte er das Spiel gerne gewonnen, genauso wie die kommende Aufgabe am letzten Spieltag gegen den Tabellennachbarn TSV Aindling.

„Wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, möchte ich jedes Spiel gewinnen. Ich schenke kein Spiel ab. Auch wenn es um nichts mehr geht“, betont Reichherzer kämpferisch. Es ist das letzte Spiel für ihn als Trainer der Rainer Zweitvertretung, die er auf einen souveränen sechsten Tabellenplatz geführt hat. Zudem ist er mit seiner jungen Elf seit nun fünf Spielen ungeschlagen. Am Samstag können die Tillystädter ihren scheidenden Trainer mit drei Punkten verabschieden, bevor Markus Kapfer im Sommer den Trainerposten übernimmt.

Thannhausen – SV Donaumünster Für beide Mannschaften ist die Saison gelaufen, beide stehen als Absteiger fest. Dennoch möchte man sich aufseiten des SV Donaumünster beim Schlusslicht Thannhausen mit einem Sieg aus der Bezirksliga verabschieden. Mit dem Abstieg aus der Bezirksliga geht auch eine Ära auf der Trainerbank beim SVDE zu Ende. Nach fünf Jahren verlässt Ewald Gebauer den Verein. „Mit den vielen deutlichen Niederlagen in dieser Saison kann ich nicht zufrieden sein.

Das Gesamtbild der letzten fünf Jahre fällt für mich allerdings sehr positiv aus“, sagt Gebauer. „Ich hatte hier stets eine tolle Mannschaft mit starken Typen, für mich ein sehr angenehmes Arbeiten, mit großer Unterstützung aus dem Umfeld und ein hohes Maß an Loyalität von der Mannschaft. Dazu haben wir sehr faire Zuschauer.

Unser Aufstieg und die zwei Jahre Bezirksliga waren sicher die Highlights“, so Gebauer. Der scheidende Coach sei sich sicher, dass auch künftig in Donaumünster wieder erfolgreicher Fußball zu sehen sein wird. (fka, wip)

