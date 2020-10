11:30 Uhr

TSV Rains Johannes Müller: "Wir brauchen mehr Durchschlagskraft"

Plus Der TSV Rain bestreitet am Dienstag sein zweites Ligapokal-Spiel gegen den FC Memmingen. Der spielende Co-Trainer Johannes Müller erklärt, worauf es in diesem Spiel ankommen wird.

Von Stephanie Anton

Schnell verdauen musste der TSV Rain die jüngste Niederlage in der Regionalliga Bayern, denn am Dienstag steht schon die nächste Partie an. Nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Schalding-Heining am vergangenen Samstag haben die Tillystädter heute Chance auf Wiedergutmachung – allerdings nicht in der Liga, sondern im Ligapokal gegen den FC Memmingen. Und der präsentiert sich in völlig neuem Gewand.

TSV Rain zeigt gegen Illertissen gute Mentalität

Auf die leichte Schulter nehmen wolle das Team den neu geschaffenen Wettbewerb nicht, wie Trainer Alex Käs betont: „Wenn wir antreten, wollen wir auch gewinnen.“ Gegen den FV Illertissen im ersten Gruppenspiel des Ligapokals hatten die Rainer ihre Sache ordentlich gemacht und immerhin einen Punkt erzielt (4:4). Dass der TSV dabei nach dem 1:3 noch einmal zurückgekommen und sogar in Führung gegangen war, bezeuge für Käs die gute Mentalität seiner Mannschaft.

Beim FC Memmingen können die Rainer heute Abend (19 Uhr) nun nachlegen. Dafür ist laut Johannes Müller, spielender Co-Trainer, allerdings eine bessere Leistung erforderlich, als der TSV zuletzt gezeigt habe: „20 gute Minuten, wie in Schalding, reichen in der Regionalliga nicht, deswegen wollen wir das natürlich auf einen Großteil der 90 Minuten ausweiten. Dafür brauchen wir mehr Durchschlagskraft und Kreativität in der Offensive.“

FC Memmingen personell neu aufgestellt

Mit dem FC Memmingen erwartet die Rainer eine Mannschaft, in der sich personell im Sommer sehr viel getan hat. „Grundsätzlich hat Memmingen eine neue Mannschaft zur Verfügung und man erhält im Spiel einen ersten Eindruck über deren individuelle Qualität. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle“, sagt Müller. Taktisch werde das Spiel am Dienstag aber keinen großen Einfluss auf das Ligaspiel am Samstag haben. Denn dann treffen Rain und Memmingen schon wieder aufeinander. Diesmal allerdings in der Liga im Georg-Weber-Stadion in Rain.

Müller betont, dass die englische Woche dem Rainer Team guttue, denn so könne man den Rhythmus wieder aufnehmen. Schließlich waren einige Spieler zuletzt angeschlagen und mussten pausieren. Das straffe Programm des TSV bedeutet aber auch, dass jeder Spieler gebraucht wird, wie Trainer Käs bestätigt: „Wir werden auf jeden Fall durchwechseln.“

