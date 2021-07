Wemdinger Damen 30 uneinholbar

Auch das erste Herren- und Damenteam gewinnt

Das Damen-30-Team des TC Wemding kann nach dem 5:1-Erfolg in Pöttmes vor dem letzten Spieltag und drei Punkten Vorsprung nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. In den Einzeln musste Katja Wittner ihr ganzes Können aufzeigen, Kathrin Fackler gewann hingegen kampflos und Marion Buchta hatte keine Probleme. Nur Elke Endmeier unterlag ihrer Gegnerin. Fackler und Buchta machten im einzig gespielten Doppel dann kurzen Prozess. Kommenden Samstag kann dann nach dem letzten Saisonspiel zuhause gegen Inningen die Meisterschaft gefeiert werden.

Ein Überraschungscoup gelang den Damen einen Tag später ebenfalls in Pöttmes. Ohne die Stammspielerinnen Anna Spörl und Anna Sefranek stand es nach den Einzeln durch Siege von Bianca Krompaß, Linda Held und Noemi Xalter 3:3. Kathrin Fackler und Krompaß gewannen ihr Doppel klar, Eva Gottwald und Linda Held verloren. So lag die ganze Verantwortung auf den Nachwuchsspielerinnen Noemi Xalter und Julia Kostyuk. Der erste Satz ging im Tiebreak an Pöttmes, der zweite an die Wemdingerinnen. Im spannungsreichen Match-Tiebreak konnten die Wemdingerinnen nach zweieinhalb Stunden mit 11:9 den unerwarteten 5:4-Gesamtsieg feiern.

Die erste Herrenmannschaft errang daheim gegen Langenmosen ihren fünften Saisonerfolg mit 6:3. Florian Sefranek, Michael Romano und Michael Tuffentsammer setzten ihre Erfolgsserie durch klare Zweisatzsiege fort, nur Maxi Lechner musste nach verpatztem ersten Satz schwer kämpfen, um den vierten Einzelpunkt zu sichern. Julius Lechner gab sich erst im Match-Tiebreak geschlagen und Petr Buchta musste nach verlorenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Die Lechner-Brüder hatten währenddessen im Doppel nicht ihren besten Tag und verloren. Den für den Gesamtsieg nötigen fünften Punkt holte schließlich das Spitzendoppel Sefranek/Romano. Buchta und Tuffentsammer gaben nach verlorenem ersten Satz nicht auf und gewannen schließlich im Match-Tiebreak. Die Herren 50 verloren ihr Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer TG Lech/Schmuttertal mit 6:3. Für Wemding punkteten Eduard Veit und Erich Schubert im Einzel und das Doppel Graf/Veit.

Mit 2:7 geschlagen geben musste sich auch die zweite Herrenmannschaft beim Tabellennachbarn in Achsheim. Seppi Hennemann gewann sein Einzel, der Gegner von Ralf Engelhardt trat zum Spiel nicht an. Alle übrigen Partien gingen in jeweils zwei Sätzen an den Gastgeber. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten Mering am letzten Spieltag könnte Wemding den Abstieg noch verhindern. (dz)