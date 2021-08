Lech-Kreisklassisten setzen auf Konstanz

Mit einer Woche Verspätung starten die Ligen im Kreis Augsburg

Wenige Transfers, bescheidene Ziele: Das sind die Voraussetzungen für den SV Münster, den SV Holzheim und den SV Feldheim vor der neuen Saison der Kreisklasse Neuburg, die an diesem Wochenende beginnt. Feldheim muss nach dem Abstieg aus der Kreisliga in diesem Jahr eine Etage tiefer antreten, was eine direkte Rückkehr anbelangt, hält sich der SVF aber bedeckt. „Oben mitspielen“ gibt der Verein als Saisonziel aus. Das hieße: Unter die ersten fünf will man – gegen Platz eins hätte man jedoch auch nichts. Abgeben aus der kreisligaerfahrenen Mannschaft – wenn auch mit dem Makel Absteiger belegt– musste man niemanden, Mittelfeldspieler Leon Utz aus der Jugend des TSV Rain kommt neu hinzu. Dennoch: Favoriten sind aus Feldheimer Sicht andere: der SV Klingsmoos – zweimal Zweiter in den Vorjahren – und der SV Echsheim-Reicherstein. Damit sind die Holzheimer sich mit Nachbar Münster einig: Auch dort sieht man Echsheim und Klingsmoos in der Poleposition – und sich selbst prominent verstärkt in der Offensive.

Auch beim SVM bleibt der Kader weitgehend beisammen. An einigen Stellen gibt es im Kader der Mannschaft von Trainer Thomas Wiesmüller aber Veränderungen. Neu ist unter anderem ein echter Torjäger: Mit Reinhold Armbrust wechselt Thierhauptens bisheriger Spielertrainer nach Münster, 2018/19 etwa erzielte er in der Kreisklasse 30 Saisontore. In der Region weniger bekannt, aber ebenfalls mit Hoffnungen verbunden sind die Neuzugänge Franz Habla und Alexander Galis. Sie wechseln nach Umzügen aus Oberfranken und der Oberpfalz nach Münster, der aus Augsburg stammende Galis wird zudem einen Posten als spielender Co-Trainer übernehmen. Die Neuzugänge ergänzt Johannes Heckel aus Burgheim (ebenfalls Co-Trainer), dafür verlassen Bastian Stefanovic (Herbertshofen) Peter Mayrhofer (Echsheim) den Verein.

Der SV Holzheim war in den vergangenen beiden Saisons nach seinem Aufstieg aus der A-Klasse stets im Abstiegskampf der Kreisklasse, hielt sich aber drei Jahre in Folge mit Platz zwölf in der Liga. 2021/22 tritt die Mannschaft von Georg Grammer im Wesentlichen unverändert an – vom Abgang von Spielertrainer Johannes Kranner abgesehen. Auch Torwart Jonas Hermann verlässt den Verein.

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 7

In der Liga seit: 2019

Trainer: Thomas Wiesmüller

Spielführer: Philipp Fetsch

Saisonziel: besseres Ergebnis als in der Vorsaison (Platz 8)

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 5

In der Liga seit: 2021

Trainer: André Fuchs

Spielführer: offen

Saisonziel: Platz 1 bis 5

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 7

In der Liga seit: 2018

Trainer: Georg Grammer

Spielführer: offen

Saisonziel: keine Angabe