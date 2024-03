Donauwörth

15.03.2024

Jagd nach den Rieser Spitzenteams in der A-Klasse Nord

Die SG Großsorheim/Hoppingen will am Wochenende im Nachholspiel gegen den TKSV Donauwörth erneut jubeln.

Plus Die ersten Fußballmannschaften der A-Klasse Nord starten mit Nachholpartien. Für die Vereine aus dem südlichen Landkreis lautet das Ziel: aufholen.

Von Daniel Weigl

Am Sonntag starten in der A-Klasse Nord insgesamt sechs Mannschaften mit Nachholspielen in die Rückrunde. Bis zur Winterpause dominierten die Rieser Teams, allen voran Spitzenreiter Ederheim, die Liga. Erst auf Platz sechs ist mit der Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau die erste Mannschaft aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries in der Tabelle gelistet. Wenn es nach Spartenleiter Sascha Raupach geht, soll sich dies möglichst schnell ändern.

Bis Platz zwei sind es schließlich nur sechs Punkte. „Wir wollen den zweiten Platz noch angreifen“, erklärt der Spartenleiter. Mit der Hinrunde sei man grundsätzlich zufrieden, auch „wenn es ein paar Pünktchen hätten mehr sein können“, erklärt Raupach. Er hofft, dass die Mannschaft in der Rückserie ihr volles Potenzial ausschöpft und konstanter wird. Eintracht T.R.B hat diese Woche noch spielfrei und startet kommendes Wochenende gegen den Tabellenvorletzten Maihingen II in das Spieljahr 2024.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen