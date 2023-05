A-Klasse Neuburg: Bayerdilling macht es ganz deutlich

Die A-Klasse-Fußballer aus Münster verlieren knapp. Staudheim muss sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden gab es diesen Spieltag für die Fußballmannschaften aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries in der A-Klasse Neuburg. Bayerdilling hält den Anschluss an die Spitzenplätze.

SV Bayerdilling – TSG Untermaxfeld II 4:0 (2:0)

Bayerdilling spielte gleich nach vorne. Bereits in der zehnten Minute fiel das 1:0 für den SVB, als Simon Gietl im Strafraum freistehend angespielt wurde und souverän zur Führung einschob. In der 20. Minute wurde dann Patrick Hein freistehend bedient. Er stand vor dem Torwart und überlupfte diesen zum 2:0. Nach 25 Minuten ergab sich die erste Möglichkeit für die Gäste, aber SVB-Torwart Tobias Behlau klärte zur Ecke. Auch nach einem Freistoß wenig später war er zur Stelle. Jetzt war Untermaxfeld im Spiel und hatte den nächsten Abschluss knapp über den Kasten. Erst in der 67. Minute fiel dann das 3:0, als Simon Gietl alleine auf den Torwart zulief, diesen umkurvte und einschob. 15 Minuten vor dem Ende erzielte Bastian Meixner dann das 4:0. Florian Müller schoss aufs Tor und der Abpraller landete bei Meixner. Er schoss ins kurze Eck ein. Kurz vor Schluss gab es dann noch einen Foulelfmeter für die Gäste. Dieser ging jedoch an die Latte, sodass es beim 4:0 Endstand blieb und Bayerdilling einen weiteren klaren und ungefährdeten Heimsieg einfuhr. (svb)

FC Illdorf – SG Holzheim/Münster 1:0 (1:0)

Bereits nach sechs Minuten ging die Heimelf durch Tobias Habermeyer mit 1:0 in Führung. Danach passierte lange Zeit nicht viel. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel härter und es folgten ein paar Verwarnungen. Eine dieser endete in einen Platzverweis für Holzheim kurz vor Schluss. Die Gäste konnten allerdings kein Tor mehr erzielen und so brachte Illdorf das Ergebnis über die Zeit. Mit noch drei Partien zu spielen, steht Münster auf Platz zehn, aber noch deutlich über den Schlusslichtern.

FC Staudheim – SG Edelshausen 2:2 (0:1)

Gheorghe Diaconu traf in der 39. Minute zum 1:0 für die Gäste. Nach der Halbzeit erhöhte Florin Stan auf 0:2 (61.). Allerdings konnte Staudheim nur kurze Zeit später durch einen Doppelschlag ausgleichen. Tim Schreiber erzielte innerhalb von drei Minuten zwei Treffer und sorgte damit für den 2:2-Endstand (68., 71.). Staudheim bleibt somit auf Platz sieben – weit entfernt vom Abstiegskampf, aber fast ohne Chance, noch ganz oben anzugreifen. (AZ)