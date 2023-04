Die besten Torjäger der Liga kommen aus Münster – und schlagen wieder zu

In der Fußball-Kreisklasse Neuburg punktet die SG Münster/Holzheim auswärts. Auch Feldheim setzt sich durch.

64 Tore, soviele wie keine andere Fußballmannschaft der Kreisklasse Neuburg, hat Münster auf dem Konto. Drei kamen am Wochenende dazu. Ein Gegentor fing das Auswärtsteam sich dabei nicht ein. Auch das passt ins Bild: Die SG Münster/Holzheim ist mit 15 kassierten Treffern auch hier Liga-Primus. Nur bei den Punkten liegt Tabellenführer Klingsmoos weiterhin vor den Zweitplatzierten. Feldheim setzt sich mit einem Sieg im Tabellenmittelfeld vom FC Zell/Bruck ab.

TSV Burgheim – SG Münster/Holzheim 0:3 (0:0)

Im Heimspiel des TSV Burgheim gegen die SG Münster/Holzheim war Wiedergutmachung für die Hinspiel-Klatsche angesagt. Und trotz Feldüberlegenheit der Gäste gelang das in Halbzeit eins auch durchaus. Münster war kaum in der Lage, sich gute Chancen zu erarbeiten, und Burgheim hatte Kontermöglichkeiten. Erst war Markus Kugler zu unentschlossen und dann verschätzte sich Dominik Krupper freistehend bei einem Kopfball. Nach gut einer halben Stunde war es wieder Kugler, der seinen Gegenspieler stehen ließ, dann aber im Strafraum zu lange brauchte und von Fetsch stark am Schuss gehindert wurde. In Hälfte zwei waren die Gäste die aktivere Mannschaft, doch die TSV-Abwehr verteidigte zunächst geschickt, sodass Chancen nahezu ausblieben. Die beste Gelegenheit hatte dann Burgheim in Person von Markus Kugler. Er nutzte einen Fehler und ging allein aufs Tor zu, scheiterte aber mit seinem Flachschuss. Kurz darauf folgte die Gästeführung durch Julian Spies im Anschluss an einen Freistoß (63.). Als Lenk für sein rüdes Einsteigen an der Mittellinie eine Zeitstrafe kassierte, keimte nochmals Hoffnung auf, doch nach einem Torwartfehler und dem Treffer von Krabler zum 0:2 war das Spiel quasi entschieden (78.). Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte dann Julian Mayr (90.). (sta).

SV Feldheim – FC Zell/Bruck 2:0 (1:0)

In einem hart umkämpften, aber stets fairen Spiel ging die Heimelf dank zweier Elfmeter als Sieger vom Platz. Lange dauerte es nicht, bis das Spiel an Fahrt aufnahm. Schon in der dritten Minute scheiterte Kienle an SVF-Keeper Fuchs. Nach einer missglückten Ecke kam der SVF nochmals mit einer Halbfeldflanke zum Zug: Nico Löhle ließ einen Gegenspieler aussteigen und scheiterte am stark reagierenden Zeller Torhüter Gottschall. In der nächsten Szene stand Zells Keeper wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Diesmal war er Verursacher des ersten Elfmeters. Diesen verwandelte SVF-Kapitän Christian Reile souverän zum 1:0 (31.). Danach rissen die Gäste das Spiel an sich, ohne sich dabei nennenswerte Gelegenheiten zu erspielen. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Zell war das spielbestimmende Team, aber nicht zwingend genug. Einen Fernschuss aus 25 Metern parierte SVF-Goalie Fuchs. Den Schlusspunkt setzte in der 87. Minute Marco Schütt, indem er den zweiten Strafstoß der Partie sicher zum 2:0-Endstand für Feldheim verwandelte. (svf)