Fußball

05.05.2023

Die Hoffnung lebt in Donaumünster

Plus Das 2023 noch ungeschlagene Kreisliga-Schlusslicht hat in Buchdorf eine schwere Aufgabe vor der Brust. Doch es gibt Grund für Optimismus. Auch der TSV Wemding gibt sich vor der Partie in Reimlingen selbstbewusst.

Von Patrick Widinger und Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Der SV Donaumünster-Erlingshofen ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Und dennoch ist das Team Tabellenletzter. Doch aufgeben, gibt es nicht. Die Hoffnung, das rettende Ufer im Saisonendspurt doch noch zu erreichen, lebt vor der schweren Auswärtspartie in Buchdorf.

SG Buchdorf/Daiting – SV Donaumünster-Erlingshofen (Sonntag, 15 Uhr). „Wir sind natürlich sehr glücklich über den Heimsieg gegen den Tabellenführer und erhoffen uns dadurch einen Schub für die letzten Wochen“, sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg, nach dem 3:2 Sieg über Holzkirchen. Sein Team ist damit in diesem Jahr immer noch ungeschlagen, jetzt wolle man noch einmal alles raushauen, um dem drohenden Abstieg noch zu entgehen. Die anstehende Auswärtsaufgabe in Buchdorf ist dabei alles andere als einfach: „Buchdorf spielt als Aufsteiger eine herausragende Saison. Wir haben nur noch Endspiele und unser Ziel ist es, alle vier zu gewinnen. Als Team glauben wir nach dem Sieg vergangenen Sonntag noch viel mehr daran, das Wunder zu schaffen“, so Sorg. Dazu müsse man in Buchdorf wieder sehr gut defensiv arbeiten und offensiv das eigene Spiel durchbringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen