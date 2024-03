Florian Prießnitz: „In unserer Situation brauchen wir jetzt einen Dreier“

Trainer Florian Prießnitz spricht über die aktuelle Situation des FC Mertingen und die Chance, am Osterwochenende in zwei Spielen zu punkten.

Der FC Mertingen ist mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen gestartet. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen und wie beurteilen Sie die Partien?

Florian Prießnitz: Zusammengefasst ist ein Punkt aus drei Spielen natürlich zu wenig. Das wissen wir auch. Gegen Oettingen haben wir ein ordentliches Spiel gezeigt und einen Punkt geholt, gegen Hainsfarth war es schlichtweg zu wenig für unsere Situation und gegen Reimlingen haben wir mal wieder unsere Chancen nicht genutzt und uns somit auch ein wenig selbst geschlagen.



Am Osterwochenende stehen zwei Spiele für Ihr Team an: Buchdorf und Höchstädt sind Mannschaften, die selbst um den Klassenerhalt spielen. Welchen Stellenwert haben diese Spiele und was geben Sie Ihrer Mannschaft mit auf den Weg?

Prießnitz: Wir haben in dieser Saison gegen beide Gegner erst einen Punkt geholt und beide Mannschaften stehen über uns in der Tabelle. Das heißt, wir haben natürlich Respekt vor beiden Gegnern, gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir in unserer Situation jetzt den ersten Dreier in diesem Jahr brauchen. Trotz unserer unbefriedigenden Tabellenposition wollen wir nicht verkrampfen, sondern mutig Fußball spielen.

Wie erleben Sie die Mannschaft aktuell im Training und wie wird der Kader am Osterwochenende aussehen?

Prießnitz: Die Jungs kommen wie sonst auch regelmäßig ins Training und da ziehen die Spieler auch voll mit. Leider fehlt uns am Osterwochenende wieder der ein oder andere Spieler. Das darf aber keine Ausrede sein, der Kader ist breit genug, um das aufzufangen.

Lesen Sie dazu auch

Wie beurteilen Sie die beiden kommenden Gegner, gibt es aus Ihrer Sicht auch Schwächen, die Ihr Team ausnutzen kann?

Prießnitz: Ich möchte hier nichts über mögliche Schwächen unserer Gegner preisgeben. Grundsätzlich stehen beide in der Tabelle vor uns, beide sind Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Wie erwähnt, ist die Bedeutung dieses Doppelspieltags klar. Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und punkten.