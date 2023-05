Kreisliga Nord II: Torregen in Daiting, Torflaute in Riedlingen

Buchdorf-Daiting setzt sich in der Kreisliga Nord in einem Acht-Tore-Spektakel durch. Mertingen gewinnt zu Hause.

Die meisten Tore fielen an diesem Kreisliga-Spieltag in Daiting, keines dagegen bei Riedlingens Heimspiel gegen abstiegsgefährdete Möttinger. Wemding kassiert in Reimlingen eine Klatsche.

SG Buchdorf/Daiting – SV Donaumünster-Erlingshofen 5:3 (3:1)

Das Spiel ging rasant los, die Heimelf gleich in der dritten Minute mit der ersten Chance durch Marius Schmid in Führung. Simon Lux auf Schmid ab, der aus fünf Metern ins kurze Eck einschob. Der FSV blieb am Drücker und erhöhte in der sechsten Minute durch Simon Lux auf 2:0, wieder war es Eidner, der über außen in den Sechzehner kam und auf das lange Eck flankte, wo Lux im zweiten Versuch aus kurzer Distanz einschob. Die Heimelf ließ die Gäste nicht ins Spiel kommen und setzte sie dauerhaft im Spielaufbau unter Druck. In der 22. Minute erhöhte die Heimelf nach einem starken Ball von Niko Kastner über die Abwehr, der Szilard Süveges fand. Dieser legte direkt in die Mitte auf Eidner, der nur zum 3:0 einschieben musste. Im Gegenzug wurde den Gästen ein Foulelfmeter zugesprochen, den Spielertrainer Jürgen Sorg verwandelte. Dies war der Weckruf für die Gäste, die dann deutlich besser im Spiel waren. Die Heimelf verlor komplett den Faden, die Gäste hätten durch einen Fernschuss und einen Freistoß vor der Halbzeit beinahe noch zweimal getroffen.

Nach der Halbzeit kam Donaumünster besser aus der Kabine. Die Gäste versuchten weiter den Anschluss zu erzielen, in der 58. Minute erhöhte die Heimelf dann aber auf 4:1. Nur fünf Minuten später dann das 5:1. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel. Die Gäste versuchten weiter alles, um zurückzukommen. Ihnen gelang das 5:2 per Fernschuss aus 20 Metern genau neben den Pfosten. In der 90. Minute dann noch ein Traumtor zum 5:3 durch Jürgen Sorg aus halblinker Position genau in den Winkel für die Gäste, die sich nach dem Drei-Tore-Rückstand nie aufgaben und immer versuchten, das Spiel noch zu drehen.

FC Mertingen – SV Kicklingen-Fristingen 3:0 (2:0)

Die Heimelf legte gut los und drängte auf das 1:0. Die erste Chance verpassten zwei Mertinger nach einem Freistoß von Schuster in der dritten Minute. In der zehnten Minute legte Rotzer auf Hosp zurück der aus 16 Metern einen Meter am Tor vorbei schoss. Nur fünf Minuten später fiel der Führungstreffer. Rotzer köpfte eine Ecke von Schuster zum 1:0 in die Maschen.

Der FCM machte weiter. Schweihofers Schuss aus 18 Metern wurde von einem Gästespieler auf der Linie geklärt (28. Minute). Nur zwei Minuten später vergab Hosp die nächste gute Chance als er aus spitzem Winkel übers Tor schoss. In der 40. Minute machte er es besser und startete einen tollen Flankenlauf über rechts, legte super quer auf Haas, der zum 2:0 einschoss. Nach der Pause passierte 25 Minuten fast nichts, bis es wieder der überragende Sven Rotzer es war, der aus 16 Metern per Drehschuss zum 3:0 traf (68.). Kurz vor Schluss bekam Maik Stach noch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe, was aber nichts mehr änderte. Der FCM gewann verdient mit einer starken Teamleistung.

SpVgg Riedlingen – TSV Möttingen 0:0

In einem engen Spiel lieferten beide Mannschaften eine ordentliche Defensivleistung ab. Offensiv fehlte ihnen jedoch die Durchschlagskraft. In Durchgang eins war die Heimelf in der ersten Viertelstunde oft zu spät an den Gegnern, Möttingen konnte dies jedoch kaum in Gefahr ummünzen. Aufseiten der Riedlinger hatte dann nach schöner Freistoßkombination Johannes Vogel die Führung auf dem Fuß, schoß jedoch knapp am Pfosten vorbei. Gefahr konnte noch der Riedlinger Fabian Anzenhofer ausstrahlen, die Defensive der Rieser und Torwart Husel waren jedoch meist zur Stelle.

In der zweiten Halbzeit verschlief die Stadtteilelf die Anfangsminuten, der tabellenvorletzte Gast nutzte lange Bälle über das unsortierte Zentrum. Ein solcher Ball, den Kapitän Wunder mit seiner Kopfballstärke verlängerte, führte zur größten Chance für die Gäste, Toni Hagel verzog im Alleingang jedoch knapp links am Tor vorbei. In der Folge kam keines der Teams mehr zum „Lucky Punch“. Riedlingen kann mit dem Punkt leben, muss jedoch in den letzten drei Spielen mindestens noch einen Sieg einfahren für den Klassenerhalt. Für die Möttinger Gäste wird die Luft trotz ansehnlicher Leistung langsam dünn. (spvgg)

FSV Reimlingen – TSV Wemding 4:0 (2:0)

Im Heimspiel gegen den TSV Wemding holten sich die Reimlinger den fünften Sieg in Folge. Schon in der zweiten Minute gelang den Hausherren die Führung durch Dominik Kohnle. Nur wenige Minuten später das 2:0 für Reimlingen – eingeleitet von Sauer per Eckball. Im Zweikampf mit Kohnle drückt letztlich ein Gästespieler den Ball über die eigene Linie. Kurz vor der Halbzeit gab es nach einem rüden Einsteigen eine unumstrittene Rote Karte gegen die Gäste aus Wemding. Trotz Rückstand und Unterzahl versuchten die Gäste in der zweiten Halbzeit noch einmal anzugreifen. Statt eines Anschlusstreffers kassierten sie jedoch die endgültige Entscheidung. Wiederholt war Kohnle zur Stelle und legte den Ball geschickt am Torhüter vorbei. Den Schlusspunkt setzte ebenfalls Kohnle, der nach einer schönen Vorlage von Kraus nur noch einzuschieben brauchte. (AZ)