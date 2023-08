Fußball

Lech-Gebiet-Teams starten: SG Münster/Holzheim will „voll angreifen“

Plus Die Fußballer aus dem Lech-Gebiet beginnen die neue Spielzeit. Während Münster einen neuen Aufstiegsanlauf nimmt, liegt der Fokus bei Feldheim/Genderkingen woanders.

Von Stephanie Anton

Seit ein paar Wochen wird im Landkreis Donau-Ries schon wieder gekickt. Die höheren Ligen starteten bereits Ende Juli, seit Anfang August spielen auch die Klassen aus dem Fußball-Kreis Donau wieder um Punkte. An diesem Wochenende steigen nun auch die Mannschaften aus dem Lechgebiet, die dem Fußball-Kreis Augsburg angehören, in den Ligabetrieb ein. Ein Überblick.

Kreisklasse Neuburg „Grundsätzlich wollen wir wieder voll angreifen“, sagt Thomas Wiesmüller, Trainer der SG Münster/Holzheim vor dem Saisonstart am Sonntag gegen den SV Grasheim (15 Uhr in Münster). In der vergangenen Saison belegte die Spielgemeinschaft in der Kreisklasse Neuburg Rang zwei und scheiterte in der ersten Relegationsrunde. Allerdings, so räumt der Coach vor dem Auftakt der neuen Runde ein, müsse man erst abwarten, wie gut die Abgänge der Leistungsträger Philipp Fetsch und Markus Durner verkraftet werden. Der langjährige Kapitän Fetsch beendete seine Karriere, während Durner nun Spielertrainer der A-Klassenmannschaft der SG ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

