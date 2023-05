Meister Holzkirchen krönt sich bei der SG Buchdorf/Daiting

Mit einem 1:1 feiert der SV Holzkirchen den Kreisliga-Titel. Wemding macht einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Der Meister der Fußball-Kreisliga Nord steht fest: Der SV Holzkirchen kann nach dem 1:1 in Buchdorf nicht mehr eingeholt werden. Während Riedlingen den Ligaverbleib sicher hat, machte Wemding zumindest einen wichtigen Schritt in diese Richtung.

TSV Oettingen – SV Donaumünster-Erlingshofen 3:0 (1:0). Von Beginn an bestimmte Oettingen das Spiel. Eine gute Chance von Vincent Käser konnte Gästetorwart Kevin Abold noch abwehren. Den Abpraller schob aber Robert Brunner in der 20. Minute überlegt zur 1:0-Heimführung ins Netz. Danach erspielten sich die Oettinger bis zum Halbzeitpfiff mehrere gute Einschussmöglichkeiten. Unter anderem traf Philipp Dinkelmeier mit einem Weitschuss die Querlatte des Gästetores. Gleich nach der Pause zielte Quentin Rudewig um wenige Zentimeter am Gästetor vorbei. Mit einem raffinierten Freistoß aus spitzem Winkel erhöhte Dinkelmeier nach einer Stunde auf 2:0. Gegen die harmlosen Gäste, die bereits als Absteiger feststehen, sahen die Zuschauer zahlreiche Torchancen für Oettingen. Eine davon nutzte aus acht Metern Vincent Käser zum 3:0 (76.). (AZ)

SV Kicklingen-Fristingen – SpVgg Riedlingen 0:2 (0:1). Während der SV Kicklingen-Fristingen nach der Niederlage weiterhin auf dem vorletzten Platz festhängt, hat die SpVgg Riedlingen den Klassenerhalt perfekt gemacht. Nach zwei Minuten setzte sich Anzenhofer links durch und überraschte mit seinem Flachschuss Heimkeeper Schneider – 0:1. Die erste Gelegenheit der Hausherren hatte Fuchsluger, der nur knapp am Kreuzeck vorbei zielte. Auch Kocan brachte nach einer Ecke den Ball aus spitzem Winkel nicht im Tor unter. Nach der Pause war Kicklingen etwas aktiver, kam aber nicht zwingend genug vor das Riedlinger Gehäuse. Die Gäste machten es in der 54. Minute besser, als sich Anzenhofer links durchsetzte und Nocke bediente, der eiskalt ins lange Eck traf. Kicklingen versuchte es, mit allen Mitteln zum Anschluss zu gelangen, konnte aber die Niederlage nicht mehr verhindern. (tire)

FC Mertingen baute seine starke Frühjahrsbilanz aus

FC Mertingen – FSV Marktoffingen 1:0 (1:0). Den Anfang machten die Gäste aus Marktoffingen. FCM-Keeper Sebastian Poppe musste nach drei Minuten nach einem verdeckten Drehschuss zum ersten Mal entschärfen. Aufseiten des FCM näherte sich erst Christoph Haas dem Tor an, ehe sich Sven Rotzer aus gut 20 Metern ein Herz fasste und per Aufsetzer zur 1:0-Führung nach 18 Minuten traf. Erst gegen Ende der zweiten Halbzeit wurde es in beiden Strafräumen wieder gefährlich. Nach 65 Minuten parierte Sebastian Poppe einen Versuch aus spitzem Winkel von Marktoffingens Gabler. Der FC Mertingen antwortete prompt, doch Bernhard Schusters Abschluss nach Hereingabe von Kevin Schwark ging knapp am Tor vorbei. Da zunächst Marktoffingens Reicherzer bei einer Chance seinen Meister im starken Torhüter Poppe fand und auch Mertingens Nils Ringkamp nach toller Freistoß-Kombination über Rotzer und Schroll am Marktoffinger Schlussmann scheiterte, blieb es beim verdienten 1:0 für den FCM. Dieser kann damit die Saison am kommenden Wochenende in Wemding auf Platz fünf oder sechs abschließen. Den FSV Marktoffingen hingegen erwartet ein dramatisches Finale im Kampf um den Klassenerhalt gegen Mitkonkurrent Möttingen. (fcm)

SG FSV Buchdorf/Daiting – SV Holzkirchen 1:1 (0:1). Die Partie begann rasant, die Gäste gingen mit der ersten Möglichkeit in der 3. Minute durch Armin Rau in Führung. Dieser wurde nach schnellem Umschalten im Mittelfeld über außen durch ein Pass an den Elferpunkt bedient und er schloss direkt neben den Pfosten ab. Die Heimelf brauchte etwas, bis sie ins Spiel fand. Erste Großchance hatte die Heimelf nach einem langen Ball auf Simon Lux, der den herauseilenden Keeper überlupfte, aber an der Latte scheiterte. Wiederum Lux scheiterte nach einer Ecke aus dem Rückraum erneut an der Latte.

Aus der Halbzeit kam die Heimelf deutlich besser. So fiel in der 63. Minute der verdiente Ausgleich per Kopf durch Andreas Maier. Buchorf/Daiting blieb dran und hatte durch Marius Schmid einen Fernschuss aus 20 Metern, den der Keeper über die Latte lenkte. In der Endphase war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die SG blieb hiermit als Aufsteiger das ganze Jahr ungeschlagen zu Hause und hätte das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit auch gewinnen können. (sgbd)

SG Alerheim – TSV Wemding 1:1 (1:0). In einem hart umkämpften Spiel trennten sich die Mannschaften mit einem Unentschieden. Wemding war durch Standards gefährlich, doch fanden die Gäste in Heimtorwart Hertle immer wieder ihren Meister. Zwingend kamen beide Mannschaften nicht wirklich zum Abschluss. Die Führung durch Tobias Stelzle nach guter Vorarbeit von Greiner kam verdient, aber auch zugleich unerwartet. Den Ausgleich kassierte die SG in Unterzahl wegen einer Zeitstrafe gegen Stelzle, Cedric Schweiger schob clever ein. (AZ)