Null-Nummer im Verfolgerduell zwischen TSV Monheim und TSV Ebermergen

Keine Tore gab es zwischen Monheim und Ebermergen. Kreisklassen-Primus Flotzheim muss sich mit Remis gegen Harburg begnügen. Wolferstadt/Wemding gibt „Rote Laterne“ ab.

Trotz früher Führung musste sich der Tabellenführer der Kreisklasse Nord I, die SG Flotzheim/ Fünfstetten, am Ende mit einem 1:1 gegen den TSV Harburg zufriedengeben. Verfolger Deiningen liegt jetzt aber nur noch drei Zähler zurück. Im Verfolgerduell trennten sich Monheim und Ebermergen torlos. Der SV Mauren holte in Schwörsheim noch ein 0:2 auf und im Tabellenkeller gab die SG TSV Wolferstadt/ Wemding mit dem zweiten Sieg in Folge den letzten Platz an Gegner Minderoffingen weiter.

Zwei gegnerische Elfmeter und Pech für Flotzheim

SG Flotzheim/Fünfstetten – TSV Harburg 1:1 (1:0). Die SG kam im Heimspiel über ein Remis nicht hinaus. Grund waren zwei gegnerische Elfmeter und eigenes Pech im Abschluss. In der 9. Minute hatten die Gäste einen Strafstoß, den SG-Torhüter Hannes Scharr hielt. In der 19. Minute köpfte Janik Reile die SG in Führung. Kurz vor der Halbzeit hatte dieser auch noch die Chance zum 2:0. Nach der Pause scheiterte Paul Hauck freistehend vor dem Harburger Torwart. Es folgten mehrere Chancen der SG, so traf Max Muschler an die Latte (56.). Im Gegenzug verwandelten die Gäste ihren zweiten Elfmeter durch Daniel Langer nun erfolgreich und glichen zum 1:1 aus. Die Heimelf hatte bis zum Schlusspfiff noch mehrere gute Chancen, unter anderem verpasste Paul Hauck (94.) per Kopfball. (fsv)

SV Schwörsheim-Munningen – SV Mauren 2:2 (1:0). Nach einer Vorlage von Sebastian Ziegler schob Stefan Kienberger unbedrängt zum frühen 1:0 ein (3.). Danach verlief das Spiel ohne nennenswerte Aktionen und ziemlich ausgeglichen. Erneut Stefan Kienberger erhöhte mit einem eleganten Heber auf 2:0 (57.). Die nun überlegenen Gäste drängten nach vorne, doch Heimkeeper Tobias Bucher hielt sein Team im Spiel. In der Schlussphase kam Mauren doch noch zum verdienten Ausgleich: Niklas Schabert verkürzte erst nach schöner Vorlage auf 2:1 (79.) und Lukas Pickel war nach einer Ecke zum 2:2-Endstand zur Stelle (87.). (rn)

TSV Monheim – TSV Ebermergen 0:0. Der TSV Monheim startete besser in die Partie und kombinierte sich immer wieder in den Strafraum der Gegner. Auch über außen kamen die Gastgeber regelmäßig zu guten Chancen, scheiterten aber immer wieder am stark agierenden Ebermergener Schlussmann Dennis Macho. In der 21. Minute dann ein Lebenszeichen der Gäste, Martin Falch scheiterte aus 20 Metern an der Latte. In der 35. Minute verhinderte nach einem Kopfball von Monheims Timo Kotter ebenfalls die Latte einen Treffer.

Nach Wiederanpfiff verlor die Partie an Tempo. In der 71. Minute hatte Ebermergen die beste Chance der Partie, Fabian Göttler lief alleine aufs Tor der Monheimer zu, scheiterte aber am stark reagierenden Torwart Sven Löffler. In der Nachspielzeit setzte Luca Keppler dann noch einen Freistoß für die Gastgeber an die Latte. So blieb es beim torlosen Remis. (tsv)

SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding II sichert sich im Kellerduell drei Punkte

SG TSV Wolferstadt/Wemding II – SpVgg Minderoffingen 3:1 (1:1). Im Kellerduell hatte die Heimelf bereits in der 3. Minute die erste gute Gelegenheit, um in Führung zu gehen – aber Kevin Reicherzer setzte seinen Schuss über das Gehäuse. In der 20. Minute war es wiederum Reicherzer, der nach einem Freistoß von Daniel Haller zur 1:0-Führung einköpfte. Kurz darauf eine weitere Großchance für die SG, aber Atakan Akkaya zielte über das Tor. Aus dem Nichts fiel der Ausgleich in der 43. Minute durch Matthias Eichberger nach einem Freistoß.

Nach einer guten Stunde folgte die erneute Führung für die Heimelf nach toller Einzelleistung von Robert Hofmann. Die Gäste dezimierten sich in der 84. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Torschütze Eichberger. Den Schlusspunkt setzte dann Vehbi Gucati nachstarker Vorarbeit von Robert Hofmann (87.). Somit verbessert sich die SG Wolferstadt/Wemding durch den nächsten Sieg auf den Relegationsplatz. (wore)