SG Genderkingen/Feldheim bleibt in der Abstiegszone

Die Spielgemeinschaft kommt in Illdorf nicht über ein Remis hinaus. Ligaprimus Münster siegt in Langenmosen.

Ein Dreier hätte der SG Feldheim/ Genderkingen in der Fußball-Kreisklasse Neuburg gutgetan, doch beim Zehntplatzierten aus Illdorf musste sich das Team mit einem 1:1 zufriedengeben. Somit bleibt die SG auf dem Abstiegsrelegationsrang elf. Erfolgreich gestaltete den vergangenen Spieltag dagegen die SG Münster/Holzheim, die nach dem 4:1-Sieg gegen Langenmosen an der Tabellenspitze bleibt.

FC Illdorf – SG Feldheim/Genderkingen 1:1 (0:0). In diesem umkämpften Duell der Tabellennachbarn kam es zu einer gerechten Punkteteilung. Kurz vor der Halbzeitpause erspielten sich beide Teams ihre ersten Möglichkeiten. Doch sowohl Nico Löhle für Feldheim als auch Michael Richter für die Gastgeber zielten nicht genau genug. In der zweiten Hälfte wurde die Chancenverwertung besser und beide Mannschaften kamen binnen weniger Minuten zu Treffern. Nach einem Freistoß stand Marco Schütt frei vor dem Gehäuse und vollstreckte aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste (66.). Auf der anderen Seite gab es dann einen Foulelfmeter, nachdem Illdorfs Rene Reiter einschussbereit zu Boden gezogen wurde. Tobias Habermeyer verwandelte sicher zum Ausgleich, der gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. Zuschauer: 100. (fci)

DJK Langenmosen – SG Münster/Holzheim 1:4 (1:1). Bis zur Pause hielt der Gastgeber noch gut dagegen und es ging mit 1:1 in die Kabine. Michael Baierl hatte zuvor nach 25 Minuten die frühe Gästeführung durch Julian Mayr (9.) ausgeglichen. In Hälfte zwei startete die SG furios und ging durch einen Doppelschlag von Simon Mayr und Simon Gietl mit 3:1 in Führung (48./55.). Kurz vor Schluss machte Florian Säckler mit seinem Tor endgültig den Deckel auf diese Partie (89.). Zuschauer: 65. (AZ)