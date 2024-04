Topteam SC Tapfheim erzielt Arbeitssieg gegen Fatih Spor Bäumenheim

Plus A-Klasse West 3: Tapfheim tut sich in Bäumenheim schwer, siegt aber. Marxheim findet nicht ins Spiel. Knappe Erfolge für Mertingen II und Brachstadt.

Mit fünf Punkten Vorsprung geht der SC Tapfheim als Tabellenführer der A-Klasse West 3 in die Schlussphase der Saison. Im Spiel der besten Offensivreihen behielt das Team von Benjamin Jall bei Fatih Spor Asbach-Bäumenheim knapp mit 2:1 die Oberhand. Die SG Lutzingen/Unterliezheim als schärfster Verfolger besiegte Punktelieferant Bäumenheim mit 3:1. Dagegen verlor der VfL Zusamaltheim im Titelrennen an Boden. FC Mertingen II gelang gegen Zusamaltheim ein 1:0-Heimerfolg.

FC Mertingen II – VfL Zusamaltheim 1:0 (1:0). Ein von Thomas Wimmer verwandelter Strafstoß kurz vor der Halbzeit reichte dem FCM zum Sieg. Nach dem Seitenwechsel verteidigte die Heimelf den Vorsprung durch großen Einsatz und einer starken Leistung von Torwart Johannes Hörr bis zum Schlusspfiff. Zuschauer: 50 (sa)