TSV Rain steht vor einer schweren Aufgabe gegen Deisenhofen

Plus Nach einer Serie von vier Niederlagen am Stück verhinderte das Flutlicht in Kirchheim die Kehrtwende beim TSV Rain. Auf die hofft man nun gegen Deisenhofen.

Von Fabian Kapfer

Es ist schon ärgerlich aus Sicht des TSV Rain, dass der Strom in Kirchheim nicht mitspielen wollte. Als man 1:0 in der 75. Minute in Führung lag, fiel das Flutlicht wegen eines Stromausfalls aus und das Spiel musste abgebrochen werden. Ein Nachholtermin wird derzeit vereinbart, zunächst muss Rain aber zu Hause ran. Und die Aufgabe ist keinesfalls einfach: Der FC Deisenhofen ist am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) im Georg-Weber-Stadion zu Gast.

Für Rain wird es mittlerweile wieder enger mit Blick auf die Abstiegsregion. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz trennen die Tillystädter gerade einmal drei Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz. Nach einem guten Start ins Jahr 2024 schien Rain die Abstiegssorgen schon losgeworden zu sein, aktuell geht der Trend aber nach unten. Dort rücken die Teams immer näher. Etwa der FC Ismaning, der in der Tabelle einen Rang hinter dem TSV Rain steht und vier der letzten fünf Ligaspiele gewinnen konnte. Drei Punkte wären also aus Sicht der Bulik-Elf wichtig, um bei einem Nachholspiel gegen Kirchheim nicht zu sehr unter Druck zu geraten.

