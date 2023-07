Der VSC Donauwörth schafft den Wiederaufstieg

Nach dem Doppelabstieg im vergangenen Jahr geht es für die Donauwörther Stockschützen wieder eine Klasse höher.

Nach zehn Jahren am Stück in der Oberliga mussten Donauwörths Stockschützen im vergangenen Jahr einen Doppelabstieg hinnehmen. Gleich zwei Spieler waren kurzfristig erkrankt und nach dem zweiten Spiel in der Hinrunde mussten Donauwörths Stockschützen nach Hause reisen.

Der Bayerische Eisstockverband und die Spielregel sagen aus, dass die abreisende Mannschaft bei vorzeitigem Aussteigen im folgenden Jahr zwei Klassen niedriger anzutreten hat. Somit fand sich der VSC Donauwörth 2023 in der Bezirksliga A1 wieder. Das Ziel war der sofortige Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga. Dies sollte sich allerdings als nicht so einfach herausstellen: Die ersten elf Spiele im 22 Mannschaften starken Feld fanden im Landsberger Eisstadion auf Betonbelag statt. Hier gingen Stefan Karg, Leonhard Kempter, Achim Schreiber, Peter Stampfer und Ersatzschütze Gerald Zajitschek an den Start.

Mit Erfolgen gegen Landsberied, Vöhringen und Ettringen startete das Quartett erfolgreich ins Turnier. Dann wartete Topfavorit Penzing III, der mit einem Stammspieler aus der Bundesliga antrat. Zudem hatte Penzing zwei weitere Spieler mit Bundesligaerfahrung dabei. Mit 4:6 gab es zwar die erwartete Niederlage, doch die Donauwörther schlugen sich wacker. Es folgten fünf ungefährdete Siege gegen Pöcking, Schwangau, Unter-Oberbrunn II, Harburg und Kellmünz. Danach stand die Partie gegen Weißenhorn an und der VSC führte schnell nach zwei Kehren mit 5:0. Plötzliche Fehler ließen Weißenhorn dann aber doch mit 6:5 triumphieren.

Die Donauwörther Stockschützen sichern ihren Aufstieg

Zum Abschluss gegen Mindelzell lief es ähnlich und eine weitere Niederlage folgte. Trotzdem standen die Donauwörther auf dem Aufstiegsplatz drei mit 16:6 Zählern. Die restlichen zehn Spiele fanden dann im Sonthofener Stadion, wiederum auf Betonbahnen, statt. Hier mussten Karg (wegen Urlaub) und Schreiber ersetzt werden. Es gingen Michael Schröttle, Gerald Zajitschek, Peter Stampfer und Leonhard Kempter an den Start, um die nötigen Punkte für den angestrebten Aufstieg zu holen. Dies sollte sich aber als schwieriger als erwartet erweisen. Das Quartett kassierte zum Auftakt eine Niederlage gegen Eurasburg, um dann einen Sieg gegen Buchloe folgen zu lassen. Als dann das dritte Spiel mit 3:12 gegen Höhenrain II endete, war der Aufstieg in ernsthafter Gefahr. Fortan rissen die Spieler sich zusammen und der VSC fand zur alten Sicherheit zurück. Ein Lauf von sechs hintereinander gewonnenen Spielen ließ die Kreisstädter sogar auf Platz zwei vorrücken.

Nacheinander wurden Egling, Willprechtszell, Jengen, Fischen, Sandizell und Eching II zum Teil deutlich bezwungen. Zum Abschluss folgte dann allerdings eine äußerst unglückliche Niederlage gegen Bad Grönenbach, wo es mit dem letzten Schuss um einen halben Millimeter ging, der zugunsten der Bad Grönenbacher entschieden wurde. Doch mit 30:12 Punkten und Platz drei war der angestrebte Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft.

Die Platzierungen:

1. FC Penzing III 41 : 1 +129

2. ESC Weißenhorn 32:10 + 38

3. VSC Donauwörth 30:12 + 64

++++++++++++++++++++++++++++

4. FC Jengen 30:12 + 33

5. TSV Harburg 26:16 + 48

6. DJK Wilprechtszell 26:16 + 38

7. SV Mindelzell 24:18 + 32

8. EC Schwangau 24:18 + 26

9. SV Unter-Oberbrunn 21:21 + 22

10. TV Bad Grönenbach 21:21 + 7

11. EC Höhenrain II 21:21 + 1

12. DJK Sandizell 20:22 + 4

13. FSV Eching II 20:22 - 23

14. TSV Kellmünz 19:23 - 20

15. SC Egling 17:25 - 25

16. SC Eurasburg 16:26 - 25

17. ESC Fischen 16:26 - 38

Die Absteiger:

18. SSV Pöcking 14:28 - 35

19. FC Landsberied 14:28 - 49

20. SC Vöhringen 13:29 - 76

21. ESV Buchloe 9:33 - 79

22. TSV Ettringen 8:34 - 72