Ein gelungener Saisonabschluss für die Volleyballer des VSC Donauwörth

Der Trainer der Donauwörther Volleyballer zeigt sich zufrieden. Die dritte Damenmannschaft holt sogar den Titel. Ohne eine einzige Niederlage.

Für die die erste Herrenmannschaft des VSC Donauwörth stand der letzte Spieltag dieser Saison an. Die Volleyballer wollten unbedingt noch Punkte holen, um sich aus eigener Kraft eine weitere Saison in der Bezirksliga zu erspielen und nicht in die Relegation gehen zu müssen.

Männer, Bezirksliga VSC Donauwörth – TSV Schwabmünchen 0:3 (17:25, 15:25, 24:26); VSC Donauwörth – SSV Bobingen 3:1 (25:19, 23:25, 25:23, 25:20). Im ersten Spiel des Tages ging es gegen den TSV Schwabmünchen. Trotz einer stabilen Annahme der Donauwörther gelang es ihnen nicht, gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer zu bestehen. Das Donauwörther Angriffsspiel war nicht kreativ und durchsetzungsstark genug, um sich gegen den starken Block und die Abwehr der Gegner zu behaupten. Im letzten Satz starteten die Unger Volleys stark und waren lange Zeit in Führung, konnten diese aber gegen die Konstanz der Gegner nicht in einen Satzgewinn umwandeln. Somit verloren die Donauwörther Herren das Spiel mit 0:3.

Im zweiten Spiel gegen den SSV Bobingen erwischten die Unger Volleys einen guten Start und konnten sich insbesondere mit überlegten Angriffen und einem im Gegensatz zum ersten Spiel deutlich verbesserten Blockspiel den ersten Satz holen. Nach einem umkämpften zweiten Satz, der knapp mit 23:25 abgegeben werden musste, zeigte sich im darauffolgenden Satz die Heimmannschaft nervenstark und sicherte sich mit 25:23 Punkten die erneute Satzführung. Anschließend spielten die VSCler befreit auf und gewannen mit einem 3:1-Sieg die drei Punkte.

Die Kreisliga-Meisterinnen der dritten Mannschaft des VSC Donauwörth. Foto: Yannick Eibl

Trainer Richard Rohrer zog ein positives Fazit für die abgelaufene Saison: „Ich bin trotz einzelner inkonstanter Leistungen mit dem Ausgang dieser Saison zufrieden. Diese Spielzeit konnten viele junge Spieler Spielpraxis sammeln und sich positiv weiterentwickeln. Wir haben zudem einige talentierte Jugendspieler, die in die Mannschaft integriert werden sollen und diese definitiv verstärken werden. Dies gibt mir viel Zuversicht für die kommende Spielzeit.“

VSC Donauwörth: Bock, Eibl, Gansmeier-Döbler, Gnad, Haindl, Heinrich, Holand, Michanikl, Nikles, Rohrer, Scheffler, Schmid

Frauen, Kreisliga VSC Donauwörth III – TV Gundelfingen 3:1 (25:7, 25:12, 24:26, 25:15); VSC Donauwörth III – SG Aichach/Inchenhofen II 3:0 (25:20, 25:20, 25:20).

Durch druckvolle und trotzdem sichere Aufschläge, gute Blockarbeit und kraftvolle Angriffe an die Linien ließen die Donauwörtherinnen, abgesehen von einem Schönheitsmakel im dritten Satz, gegen die Hausdamen nichts anbrennen und gewannen vollkommen verdient mit 3:1. Im letzten Spiel der Saison wollten die Damen aus Donauwörth nochmals ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Geboten wurde ein stark umkämpftes Spiel, welches schlussendlich die Unger Volleys dank eines grandiosen Aufschlag- und Angriffsspiels für sich entscheiden konnten.

Trotz der bereits gewonnen Meisterschaft, setzten die Donauwörtherinnen bis zum Ende der Spielzeit ihre Erfolgsserie fort und konnten so jedes Spiel für sich entscheiden. Wie es mit dieser neu entstandenen Mannschaft nun weiter geht, muss die kommenden Wochen noch geklärt werden. Mannschaftsverantwortliche Sarah Schulz: „Dass die Saison so verläuft, hatten wir absolut nicht erwartet. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht wieder auf dem Feld zu stehen. Ich bin gespannt, wie es für uns weitergeht, aber jetzt wird erstmal gefeiert.“ (AZ)

VSC Donauwörth: Elter, L. Faber, Luger, Münsinger, Pickhard, Pollithy, Röthinger, Schreiber, Schulz, Thren