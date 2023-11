VSC Donauwörth: Gegen Großkötz reicht es nicht, dafür gegen Bobingen

Plus Die Volleyball-Herren des VSC Donauwörth können dem Spitzenreiter nur einen Satz abnehmen. Dem zweiten Gegner des Tages aber wird keine Chance gelassen.

Ein Sieg und eine Niederlage sind die Bilanz des jüngsten Doppelspieltags der Donauwörther Volleyball-Herren in der Bezirksliga. Während dem Team gegen den VfL Großkötz nach starkem erstem Satz die Puste ausgeht (1:3), muss sich der zweite Gegner des Tages, der SSV Bobingen, deutlich geschlagen geben (3:0).

Mit vier Siegen und zwei Niederlagen liegen die VSC-Volleyballer aktuell auf dem fünften Rang der Liga. Am 2. Dezember geht es für die derzeit von Florian Gnad trainierte Mannschaft weiter mit den Spielen gegen SVS Türkheim II und TSV Pfuhl.