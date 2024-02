Tagmersheim

Bei Tagmersheim soll ein Rekord-Solarpark entstehen

Plus Ein Großgrundbesitzer will zusammen mit einer Hamburger Firma nahe Tagmersheim eine rund 70 Hektar umfassende Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten.

Von Wolfgang Widemann

Nahe Tagmersheim soll der bislang größte Solarpark im Donau-Ries-Kreis entstehen. Wird das nun dem Gemeinderat vorgestellte Konzept am Ende tatsächlich verwirklicht, könnte auf einer Fläche von rund 70 Hektar alternativer Strom durch Sonnenkraft erzeugt werden. Hinter dem Projekt steht Clemens Graf von Moy mit seiner Gutsverwaltung, die ihren Sitz in Gut Dittenfeld (Gemeinde Rennertshofen) hat. Von Moy gehören rund um das Juradorf große Acker- und Waldflächen.

Die Familie Moy war über Jahrhunderte in Tagmersheim im dortigen Schloss angesiedelt, ehe sie dieses in der jüngeren Vergangenheit verkaufte. Die land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die fast den gesamten Ort umschließen, blieben im Eigentum der von Moys. Die Pläne sehen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in dem Bereich vor, der nördlich von Tagmersheim, westlich der Straße nach Mühlheim und südlich der des Hagenauhofs sowie des Steinerhofs liegt. Dort wird ein großer Teil der Feldwege von Alleen und Hecken gesäumt. Die Wege durchschneiden in Süd-Nord- und in Ost-West-Richtung den vorgesehenen Solarpark.

