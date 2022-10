Tapfheim

vor 3 Min.

Bürgermeisterwahl: Alexander Wolfinger will in Tapfheim als Teamplayer agieren

Am 23. Oktober 2022 wird in Tapfheim ein neuer Bürgermeister gewählt. Alexander Wolfinger will für die CSU ins Rathaus einziehen.

Plus Transparenz, Fairness und ein guter Umgangston – Alexander Wolfinger will Bürgermeister in Tapfheim werden. In die Wahl geht er mit einer guten Nachricht.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Alexander Wolfinger sagt von sich selbst, er sei ein Teamplayer. Und das gelte nicht nur für die Familie, wenn zum Beispiel am Haus in Erlingshofen Renovierungen durchgeführt werden. Das sei auch sein Ziel, wenn er zum Bürgermeister von Tapfheim gewählt werden sollte. In jenem Fall wolle er ein transparentes und faires Miteinander "und einen guten Umgangston".

