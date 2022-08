Fahranfängerin rast mit Tempo 125 über die gesperrte B16 bei Tapfheim

Die junge Frau gibt sogar zu, die Sperrung und die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern zu kennen. Die Polizei hat mit der Baustelle generell viel zu tun.

Äußerst dreist hat sich eine junge Autofahrerin verhalten, die am Montagabend zwischen Donauwörth und Tapfheim unterwegs war.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Donauwörth beobachtete um 20.16 Uhr auf Höhe des Posthofes einen Mercedes, der drei Absperrungen samt Verbotsbeschilderung umfuhr und in der Folge mit hoher Geschwindigkeit die gesperrte Bundesstraße 16 in Richtung des Baustellenbereichs in Erlingshofen benutzte.

Die Beamten fuhren hinterher und stellten bei dem Auto eine Geschwindigkeit von 125 "Sachen" fest – wohlgemerkt in einem Bereich, bei dem durch die baustellenbedingte Geschwindigkeitsbegrenzung 30 als Höchstgeschwindigkeit gilt. Als die Gesetzeshüter die 19-jährige Fahrerin schließlich in Tapfheim anhielten, gab diese unumwunden zu, sowohl die Sperrung zu kennen als auch die drei Schilder wahrgenommen zu haben, die auf die 30 km/h hinweisen.

B16-Baustelle bei Tapfheim: Die Sperrung wird vielfach missachtet

Deshalb gehen die Polizisten von einer vorsätzlichen Tat aus. Daher wurde eine Anzeige mit 1.300 Euro Bußgeldsatz und zwei Monaten Fahrverbot gegen die Fahranfängerin erstattet. In den vergangenen vier Tagen mussten Beamte der PI und VPI Donauwörth auf der gesperrten Strecke zwischen Donauwörth und Tapfheim bereits in rund 90 Fällen gebührenpflichtige Ahndungen von Durchfahrtsmissachtungen vornehmen. Der Rahmen beläuft sich hierbei auf mindestens 55 Euro für Pkw und mindestens 128,50 EUR für Kfz über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Die Kontrollen werden bis zur Aufhebung der Sperrung weiter fortgeführt. (AZ)

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.