Filmreifer Unfall in Tapfheim: Hydrant fliegt durch die Luft

Ein Autofahrer schläft am Sonntagmorgen in Tapfheim ein und baut einen spektakulären Unfall. Der geht einigermaßen glimpflich ab.

Mitten in Tapfheim hat ein offenbar übermüdeter Autofahrer am Sonntagmorgen einen Unfall gebaut, dessen Ablauf die Polizei als "filmreif" bezeichnet. Angesichts der Tatsache, dass der Pkw ein Stück weit völlig unkontrolliert unterwegs war, sind die Folgen noch vergleichsweise überschaubar.

Der 36-Jährige, der aus Neumarkt in der Oberpfalz stammt, fuhr mit dem Wagen um 7.50 Uhr auf der B16 in Richtung Donauwörth. Auf der Ulmer Straße in Tapfheim fiel der Fahrer nach eigenen Angaben in einen sogenannten Sekundenschlaf. Das Auto geriet bei voller Fahrt nach links auf die Gegenspur und dann von der Straße ab. Der Pkw krachte frontal gegen ein Verkehrszeichen und einen Hydranten. In der Folge schleuderte das Fahrzeug gegen einen Anhänger und gegen einen Kleintransporter, die im Meisenweg geparkt waren.

Der Hydrant durchschlägt in Tapfheim die Plane eines Anhängers

Der Aufprall auf den Hydranten war so stark, dass dieser aus dem Boden gerissen und etwa fünf Meter durch die Luft geschleudert wurde. Er durchschlug die Plane des Anhängers, der auf der Straße stand, und blieb auf dessen Ladefläche liegen. Wasser trat an der betroffenen Stelle nicht aus.

Glücklicherweise, so die Polizei, befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine anderen Personen auf und neben der Ulmer Straße sowie im Meisenweg. Der 36-Jährige erlitt durch den Unfall unter anderem eine blutende Wunde am Kopf. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger Mängel rechnen. An dem Auto entstand Totalschaden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf circa 20.000 Euro belaufen. (AZ)