In Tapfheim wird es bald keine Hausarzt-Praxis mehr geben

Dr. Claudia Röger gibt ihre Praxis in Tapfheim auf und wechselt nach Bäumenheim. Das sei ein Riesenproblem für die Gemeinde, sagt der Bürgermeister.

Schon zum 1. Mai wird es in Tapfheim keine Hausarztpraxis mehr geben. Dr. Claudia Röger wechselt zu diesem Termin in das Medizinische Versorgungszentrum von Peter Sagemüller nach Bäumenheim. Dort wird sie im Team von dann zwölf Ärztinnen und Ärzten nicht mehr in selbstständiger Position weiterhin als Allgemeinmedizinerin tätig sein. Tapfheims Bürgermeister Karl Malz spricht von einem "riesigen Problem".

Die 62-Jährige begründet den Weggang damit, dass sie dort eingebettet und losgelöst von immer mehr wachsenden administrativen Aufgaben arbeiten könne. Die Zuweisung eines neuen Arztsitzes ist dem Bürgermeister zufolge schwierig, "da unser Bereich in der ärztlichen Versorgung als überversorgt gilt". Malz will "alle Hebel in Bewegung" setzen, um die ärztliche Versorgung in Tapfheim sicherzustellen.

Tapfheimer Ärztin: Praxisbetrieb wird immer schwieriger

Röger betont, dass es immer schwieriger werde, eine Allgemeinpraxis zu betreiben. Zu vielfältig seien die Verwaltungsaufgaben geworden. Sie betont, dass ihre Patienten gerne weiterhin "eben an einem neuen Platz" betreuen wolle. Drei Interessenten hätten sich in der Vergangenheit für die Übernahme der Tapfheimer Praxis interessiert, nach anfänglicher Begeisterung aber schnell abgesagt. Röger hatte letztlich auch mit einem Weggang in die Schweiz geliebäugelt.

Mit ihrem Schritt habe sie niemand vor den Kopf stoßen wollen. Man müsse ihr doch aber zugestehen, im Alter von 62 Jahren die Weichen neu zu stellen. Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für angewandte Diabetologie und Hausarztmedizin am Marktplatz in Bäumenheim arbeiten derzeit 40 Helferinnen. Dort könnten, wie Peter Sagemüller erklärt, die Aufgaben fernab der eigentlichen Betreuung von Patienten gebündelt werden. Die zunehmende Digitalisierung sei in der Gemeinschaft von Ärztinnen und Ärzten "wie so vieles andere" besser zu bewältigen.

Peter Sagemüller kann die Aufregung nicht verstehen

Die Aufregung darüber, dass Claudia Röger nun in sein Team wechselt, kann Sagemüller nicht so recht verstehen. "Es geht nichts verloren", sagt er. In Zeiten von Mobilität und Flexibilität sei es für die meisten der bisherigen Patienten in der Tapfheimer Praxis seiner Ansicht nach, "kein Problem, ihre Ärztin nun in Bäumenheim zu konsultieren".

