TSV Rain II gelingt großer Coup

Das Team trumpft beim Final Four des Bezirkspokals auf. Nun wird ihm ein besonderes Privileg zuteil. Die erste Mannschaft schlägt sich auf Verbandsebene wacker.

Der erste Titelgewinn in der Saison 2023/24 ist für Rains Tischtennis-Spieler im Sack! Mit einer sehr konzentrierten, geschlossenen Mannschaftsleistung setzte sich der TSV Rain II beim Final Four des Bezirkspokals der Bezirksligen in der Nördlinger Schillerhalle gegen die Konkurrenz vom Kissinger SC II, dem TV Dillingen III und dem TSV Bobingen durch und vertritt den Bezirk Schwaben-Nord nun in drei Wochen beim Final-Four des Verbandsbereichs Südwest.

Kissinger SC II - TSV Rain II 2:4. Die Zweite des Kissinger SC, ähnlich wie die Rainer in der parallelen Bezirksliga Süd ganz weit vorne zu finden, war gleich zu Turnierbeginn ein echter Prüfstein für das TSV-Trio. Nachdem Kapitän Matthias Nothofer seine Partie gegen den starken Patrick Kienle in fünf Durchgängen verloren hatte, drehten Eduard Weirich, Thomas Simonis und Weirich/Simonis jeweils mit 3:0-Erfolgen das Spiel. Kienle verkürzte mit seinem zweiten Einzelerfolg gegen Weirich noch auf 2:3, doch Nothofer sorgte mit einem sicheren Dreisatzerfolg für den Siegpunkt für den TSV - wie sich später heraustellen sollte, bereits vorentscheidend, denn die beiden anderen Partien gewannen die Kissinger jeweils souverän.

TV Dillingen III - TSV Rain II 2:4. Bezirksoberligist TV Dillingen III hatte seine Auftaktpartie gegen den TSV Bobingen denkbar knapp verloren und stand nun gegen Rains Zweite unter Druck. Und dem hielten die Donaustädter nicht wirklich stand: Nothofer und Weirich brachten das Trio vom Lech mit zwei schnellen Erfolgen über Paul Wiedemann und Björn Reiß gleich mit 2:0 in Führung. Und Thomas Simonis legte sofort nach: Mit einer sehr starken kämpferischen Leistung erhöhte er in vier Sätzen gegen Luca Stella auf 3:0. Doch die Dillinger gaben sich noch nicht geschlagen: Stella/Wiedemann und Wiedemann brachten die TVD-Dritte auf 2:3 heran. Matthias Nothofer hatte dann alle Hände voll zu tun, um nach fünf dramatischen Sätzen gegen Stella den 4:2-Siegpunkt für sein Team an Land zu ziehen.

TSV Rain II - TSV Bobingen 4:2. Rains Zweite ließ sich nun auch im abschließenden dritten Spiel gegen den TSV Bobingen nicht mehr vom Erfolgsweg abbringen. Doch bis der Pokalsieg unter Dach und Fach war, musste noch einmal harte Arbeit verrichtet werden - insbesondere Eduard Weirich und Matthias Nothofer, die ihre fünfte Partie innerhalb von zwei Tagen bestritten, gingen an ihre körperlichen Grenzen. Und das lohnte sich, denn die beiden waren mit ihren 3:0-Erfolgen dafür verantwortlich, dass das Rainer Trio nach dem ersten Einzeldurchgang 2:1 vorne lag - Simonis war Burckhardt dagegen knapp in fünf Sätzen unterlegen. Im Doppel erhöhten Weirich/Simonis auf 3:1. Noch einmal verkürzten die Bobinger: Burckhardt punktete auch gegen Weirich, doch Nothofer machte in einem Kraftakt (3:1) den umjubelten Pokalsieg perfekt.

Erste Mannschaft des TSV Rain profitiert vom Rückzug der SpVgg Westheim

In der Landesliga noch im Kampf um den Klassenerhalt, im Pokalwettbewerb auf Verbandsebene dagegen beim Final-Four im Bezirk Schwaben-Nord dabei - dieser Spagat war für den TSV Rain nur deswegen möglich, weil Viertelfinalgegner SpVgg Westheim, dem die Blumenstädter eigentlich mit 1:4 unterlegen waren, seine Mannschaft nach der Vorrunde aus der Verbandsliga abgemeldet hat. So durften sich die Rainer, für die neben Marco Klein und Jürgen Genz noch Wolfgang Römer bei dem Turnier in Nördlingen antrat, mit den beiden Liga-Konkurrenten Kissinger SC und TTC Langweid sowie dem Verbandsligisten Post SV Augsburg, der das Turnier erwartungsgemäß für sich entschied, messen. Rang drei ist angesichts der Ausgangsposition auf jeden Fall ein Achtungserfolg.

Kissinger SC - TSV Rain 4:0. Ligarivale Kissinger SC machte den Rainern im Auftaktspiel des Final-Four von Beginn an klar, welche Richtung die Partie nehmen würde. Jürgen Genz war gegen den enorm starken KSC-Spitzenspieler Sebastian Deutsch ohne echte Chance, der nach einer fiebrigen Erkältung wieder halbwegs hergestellte Marco Klein kam aber auch zu keinem Satzgewinn. Wolfgang Römer hatte anschließend nach 2:0-Satzführung den Sieg dicht vor Augen, ließ sich das Spiel aber noch aus der Hand nehmen. Und weil anschließend Klein/Genz in den beiden ersten Sätzen ihre Chancen nicht nutzten, war das Doppel schnell beendet.

TSV Rain - Post SV Augsburg 2:4

Gegen den Verbandsligisten Post SV Augsburg hatten die Rainer als Underdog nichts zu verlieren. Entsprechend spielten sie unbelastet auf und hielten besser mit, als zuvor erwartet hätte werden können. Schon Marco Klein kam gegen André Thiebau, im Vorjahr noch im TSV-Trikot aktiv, beim 1:3 recht gut ins Spiel. Völlig überraschend stellte parallel dazu Wolfgang Römer in einem wechselvollen Fünfsatzspiel den Ausgleich her. Jürgen Genz unterlag dann zwar mit 1:3, doch mit einem starken Auftritt glichen Klein/Römer gegen Thiebau/Vogelsang in vier Sätzen erneut zum 2:2-Zwischenstand aus. Marco Klein hatte dann gegen Vogelsang das Pech auf dem Schläger, sonst hätte er seine Farben sogar in Führung bringen können. So aber stand nach dem 1:3 von Genz gegen Thiebau der Endstand für den späteren Turniersieger fest.

TTC Langweid - TSV Rain 2:4

Bei Landesliga-Tabellenführer TTC Langweid war es in den beiden ersten Partien nicht wie erwünscht gelaufen - und so verzichtete der gesundheitlich angeschlagene Einser Yurii Sandulenko im letzten Spiel auf seinen Einsatz. Ein weiterer Rückschlag für die also nur noch zu zweit angetretenen Gäste dann gleich im ersten Einzel: Sensationell ließ sich Langweids zweiter Ukrainer Timur Carcevschi nach einer 2:0-Satzführung von Wolfgang Römer noch die Butter vom Brot nehmen. Marco Klein löste seine Aufgabe gegen Jakob Kaps in drei Durchgängen, und das war dann schon die Entscheidung. Denn nach dem kampflos gewonnen Punkt für Jürgen Genz verkürzte Langweid durch einen Fünfsatzsieg von Carcevschi/Kaps über Klein/Römer und ein 3:1 von Carcevschi gegen Klein zwar noch, doch der anschließende kampflose Punkt für Römer besiegelte den versöhnlichen Turnierabschluss für den TSV Rain. (wrö)