Damen II des VSC Donauwörth holen einzigen Sieg

Donauwörther Volleyball-Herren können sich in der Bezirksliga weder gegen Bobingen, noch gegen Großkötz durchsetzen. Besser machen es die Damen II.

Einen gebrauchten Spieltag haben die Volleyball-Herren des VSC Donauwörth zuletzt in der Bezirksliga erlebt. Zwei Niederlagen standen am Ende zu Buche. Auch die Damen III blieben ohne Erfolgserlebnis. Anders hier die Damen II, die in der Bezirksklasse zumindest einen Sieg in zwei Spielen einfahren konnte.

Herren, Bezirksliga VSC Donauwörth – SSV Bobingen 1:3 (20:25, 25:21, 23:25, 15:25), VSC Donauwörth – VfL Großkötz 1:3 (25:18, 25:27, 19:25, 19:25). Die Donauwörther konnten ihre zuletzt gute Form in Bobingen nicht unter Beweis stellen und verloren so beide Spiele und rangieren nun auf dem vierten Platz. Durch ihr variables Angriffsspiel, guten Annahmen und blitzschneller Abwehr hielten die Donauwörther gut mit den Hausherren aus Bobingen mit. Letztlich präsentierten sich die Bobinger abgezockt und auf einem hohen volleyballtechnischen Niveau. Nach dem 1:1 konnten die Donauwörther Unger Volleys nicht mehr mithalten und verloren letztlich mit 1:3.

Gegen die Spitzenreiter der laufenden Spielzeit, den VfL Großkötz kamen die Donauwörther stark ins Spiel und sicherten sich rasch den ersten Satzgewinn. Nachdem der zweite Satz in der Satzverlängerung nicht zugunsten der Donauwörther entschieden werden konnte, ließen sich die Unger Volleys das Spielzepter aus den Händen nehmen bis sie sich mit 1:3 geschlagen geben mussten. "Wir können trotz zweier Niederlagen stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben phasenweise gezeigt, welche Qualität wir auf den Platz bringen können. Jetzt fehlt nur noch die Konstanz", gibt sich Spielführer Yannick Eibl nach dem Spiel optimistisch.

VSC Donauwörth: Bock, Eibl, Faber, Gnad, Gansmeier-Döbler, Haindl, Haland, Heinrich, Heiß und Schmid.

VSC Donauwörth II siegt gegen die SF Gosheim

Damen, Bezirksklasse Nord VSC Donauwörth II – SF Gosheim 3:1 (25:19, 25:18, 8:25, 25:23), VSC Donauwörth II – SC Altenmünster 0:3 (20:25, 22:25, 27:29). Die zweite Donauwörther Damenmannschaft traf vor heimischem Publikum in der Donauwörther Gymnasiumhalle auf die Kontrahentinnen aus Gosheim und Altenmünster. Im ersten Spiel des Nachmittags bezwang der VSC die junge gut eingespielte Mannschaft aus Gosheim und überzeugten durch ihr variables Angriffsspiel. Mit gut platzierten Lob-Angriffen und einer standhaften Feldabwehr ließen sie den Gosheimerinnen keine Chance und gewannen verdient. Im zweiten Spiel gegen erfahrene und äußerst abwehrstarke Damen aus Altenmünster konnte sich der VSC trotz harter Angriffsschläge und dynamischen Abwehraktionen nicht durchsetzen und verlor somit in drei knappen Sätzen gegen den Spitzenreiter.

VSC Donauwörth: Bayer, Elter, Köhnlein, Luger, Pickhard, Röthinger, Schreiber, Schulz und Thren

Dritter Donauwörther Damenmannschaft ist kein Satzgewinn vergönnt

Damen, Kreisliga Nord VSC Donauwörth III – FC Langweid II 0:3 (11:25, 12:25, 10:25), VSC Donauwörth III – TSV Aichach 0:3 (23:25,22:25,21:25). Der erste Satz begann mit einem energiegeladenen Start seitens des FC Langweid II. Mit präzisen Angriffen und soliden Abwehraktionen gelang es den Gastgeberinnen, den ersten Satz klar für sich zu entscheiden. Auch in den nachfolgenden Sätzen konnten die Langweiderinnen ihr dominantes Spiel fortführen. So konnten sich die Gastgeberinnen klar in drei Sätzen durchsetzen und das Spiel ging mit 0:3 verloren.

Trotz des verlorenen Spiels ging es hochmotiviert in Spiel Nummer zwei. Verletzungsbedingt musste die Mannschaft auf eine erfahrene Spielerin verzichten. Dennoch startete die Unger Volleys mit einer guten Teamarbeit und präziseren Angriffen am Netz in das zweite Spiel und gestalteten dieses auf Augenhöhe. Trotz mehrmaliger Führung bis zur Mitte der Sätze konnte sich die dritte Damenmannschaft aus Donauwörth schlussendlich nicht konsequent durchsetzen und verloren mit 0:3.

VSC Donauwörth: Dirr, Handke, Hörmann, Kiderle, Kurosz, Schreitmüller, Seibt und Van de Pas