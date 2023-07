Impfungen vorgetäuscht: Angeklagter Arzt ist seit vier Wochen verschwunden

Der frühere Wemdinger Hausarzt, der hundertfach Corona-Impfungen vorgetäuscht haben soll, wird weiter gesucht. Das Landgericht Augsburg gibt sich bedeckt.

Vor vier Wochen sollte am Landgericht Augsburg ein großer Prozess beginnen. Doch der platzte, weil der Angeklagte unentschuldigt fehlte. Inzwischen scheint klar: Der frühere Hausarzt in Wemding, der hundertfach Corona-Scheinimpfungen vorgenommen haben soll, war vor dem Termin untergetaucht. Die Polizei sucht ihn bis heute.

Seit dem Herbst 2021 zogen sich die Ermittlungen gegen den 73-Jährigen und gegen Personen hin, die mit ihm gemeinsame Sache machten. Während von denen mittlerweile ein Großteil mit Geldstrafen belegt ist, steht die Verhandlung gegen den Mediziner noch aus. Er ist wegen Körperverletzung, Betrug und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angeklagt. Das Landgericht hatte für den Prozess, der Mitte Juni starten sollte, 24 Termine angesetzt. Ein Urteil sollte im November gesprochen werden. Doch beim Auftakt warteten die Beteiligten vergeblich auf den Angeklagten.

Landgericht möchte Fahndung nach Wemdinger Hausarzt nicht gefährden

Das Landgericht erließ sogleich einen Haftbefehl. Die Kripo Dillingen erhielt den Auftrag, den Mann zu suchen und zu fassen. Dies ist noch nicht gelungen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Peter Grünes, Pressesprecher des Landgerichts: "Eine Festnahme ist bisher nicht erfolgt." Weitere Auskünfte seien nicht möglich, sagt Grünes. Zum Stand der Fahndung, insbesondere zu einzelnen Maßnahmen, könne er nichts sagen. Man wolle die Fahndung nicht gefährden.

Grünes will sich auch nicht dazu äußern, ob nur in Deutschland nach dem Hausarzt gesucht wird oder per internationalem Haftbefehl. Es gibt Spekulationen, wonach sich der 73-Jährige ins Ausland abgesetzt haben könnte. Dem Mediziner, der als Impfgegner beschrieben wird und der gegenüber Patienten wiederholt Verschwörungstheorien äußerte, sollen mehrere Ferienhäuser in Schweden gehören, die teilweise mit Bunkern ausgestattet sind. Eines ist sicher: Wird der Gesuchte ausfindig gemacht, wandert er in Untersuchungshaft und bleibt mindestens so lange hinter, bis die Verhandlung, die dann neu angesetzt werden muss, beendet ist.

