"Spaziergänge" auch durch kleinere Kommunen im Landkreis Donau-Ries

Plus Nördlingen hat sich zum Zentrum der sogenannten Spaziergänger entwickelt. Doch längst gibt es Ableger des verdeckten Corona-Protestes auch in anderen Orten.

Nicht nur in Nördlingen und Donauwörth, sondern auch in kleineren Gemeinden und Städten des Landkreises Donau-Ries treffen sich mittlerweile Menschen zu sogenannten Spaziergängen, um gegen die Maßnahmen der Corona-Pandemie zu protestieren. Auf der Liste der Orte stehen unter anderem Mertingen, Wemding und Bäumenheim. Manchmal haben die Teilnehmer Transparente dabei, manchmal tragen sie ein Licht. Dazu aufgerufen wird mit Sätzen wie: "Individuelle Erkundung des Dorfes und der Sehenswürdigkeiten mit Lichtern und Laternen" oder dem Appell, doch einem anderen zu helfen, dessen Schlüssel zu suchen. Und dann versammeln sie sich auf dem Platz vor den jeweiligen Rathäusern oder ziehen durch die Straßen des jeweiligen Ortes.