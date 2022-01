Warum manche Eltern bereits Kleinkinder impfen lassen

Nein, der unten stehen de Witz ist Fake-News!



Das Risiko gesundheitlich nicht vorbelasteter Kinder ist extrem gering. Darum hat die Stiko die Impfung zwischen 5 und 12 auch nur für vorerkrankte Kinder empfohlen.



Es gibt einen validen Grund in Form fehlender Rezeptoren, warum Kinder und Jugendliche nur schwach von diesem Virus betroffen sind. Können Sie im NDR Podcast mit Ciesek und Drosten hören - da müssten Sie sich halt jede Woche 90 Minuten frei nehmen.



https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html



Das mit den Kindern kommt auch in der aktuellen Folge Nr. 107 vor.



Die Wirksamkeit bei Omikron ist ohnehin nur mit 3 Impfungen wirklich gut - für Kinder bietet sich daher nach meiner Einschätzung aktuell das Warten auf den angepassten BionTech Impfstoff an. Wichtig ist dass die nächsten Monate die Eltern mit einer 3-fach Impfung das second-attack-Risiko und die mögliche anschließende Weitergabe an andere Menschen reduzieren - viele Kinder werden das Ding aus der Schule mit Hause bringen, aber das Ding wird so oder so durchlaufen - wer no-covid predigt ist ein Scharlatan.

