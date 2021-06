Aichach-Friedberg

Sonderimpfungen in Aichach-Friedberg sorgen für Stress, Frust - und Erleichterung

In Aichach-Friedberg fanden bereits mehrere Sonderimpfungen durch niedergelassene Ärzte statt, hier Dr. Elisabeth Guha in Ried.

Plus Ärzte sind wegen des Impfens am Limit. Manche hören daher wieder auf. In Wulfertshausen und Ried finden dagegen Impfaktionen statt. Viele freut es, einige üben Kritik.

Von Ute Krogull

Aichach-Friedberg hinkt bei der Impfquote hinterher, die Wartelisten werden wegen Nachmeldungen länger statt kürzer. Mit Impfaktionen versuchen Ärzte und Ehrenamtliche, etwas dagegen zu tun. So erhielten in Wulfertshausen kürzlich 240 Menschen eine Erstimpfung, in Ried am Dienstag zum wiederholten Mal 50. Während die Ärzte erzählen, die Impflinge seien "dankbar und glücklich", kommt von anderer Seite Kritik. So sehen sich die beiden CSU-Politiker Manfred Losinger und Simone Losinger als Organisatoren mit dem Vorwurf konfrontiert, sich politisch profilieren zu wollen. Was sagen sie dazu?

