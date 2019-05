vor 50 Min.

CSU bestätigt Peter Tomaschko

Vorsitzender mit 96 Prozent wiedergewählt. Kreisverband hat über 2000 Mitglieder

Peter Tomaschko bleibt Kreisvorsitzender der CSU Aichach-Friedberg. Der Landtagsabgeordnete wurde bei den turnusmäßigen Neuwahlen mit 96 Prozent der Stimmen bestätigt. Ihm zur Seite stehen die vier Stellvertreter, Sabine Asum, Josef Dußmann, Simone Losinger und Florian Mayer. Oliver Kosel und Sissi Veit-Wiedemann unterstützen den Kreisverband als Schatzmeister, wie auch die Schriftführer Florian Fleig und Walter Pasker. Als weitere Mitglieder der Kreisvorstandschaft wurden Silvia Braatz, Helmut Beck, Michaela Böck, Leo Büchler, Erwin Gerstlacher, Reinhard Gürtner, Johanna Held, Thomas Kleist, Manfred Losinger, Stefan Meitinger, Georg Resch, Paul Trinkl, Florian Wurzer und Tomas Zinnecker gewählt.

Tomaschko ging in seinem politischen Bericht auf eine Vielzahl an Themen ein. Die Geburtshilfe in Friedberg sei ein hervorragendes Beispiel für die sehr gute Zusammenarbeit aller politisch beteiligten Ebenen. „In Rekordzeit gegründet“, habe die Hauptabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am 2. Mai bereits formell ihre Arbeit aufgenommen. In Zusammenarbeit mit dem Landrat Klaus Metzger wurde das Personal sehr schnell gefunden und der Freistaat Bayern beteiligt sich mit rund 900000 Euro im Jahr. Tomaschko versicherte, sich weiterhin mit ganzer Kraft für die Wiedereröffnung der Geburtenstation in Aichach einzusetzen.

In Zusammenarbeit mit der Bezirksrätin Sissi Veit-Wiedemann und ihrem Nachfolger Tomas Zinnecker konnte nach 20 Jahren Arbeit die psychiatrische Ambulanz in Aichach eingerichtet werden.

Auf Landesebene sprach Peter Tomaschko die Auswirkungen des Volksbegehrens zum Artenschutz an. Er betonte, „Artenschutz ist nicht nur eine Aufgabe der Landwirtschaft, sondern geht uns alle an.“ Die Landwirte leisteten aktuell schon sehr viel und hier gebe es noch Beratungsbedarf, um den wichtigen Konsens zu finden. „Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht – Anreize schaffen, statt strafen“, so der Kreisvorsitzende und verwies darauf, dass die CSU ein verlässlicher Partner der Landwirtschaft sei. Im Bericht der Kreisvorstandschaft stellte Peter Tomaschko die positive Mitgliederentwicklung des Kreisverbandes, der mitsamt der Arbeitsgemeinschaften 2095 Mitglieder zählt, dar.

Der Europaabgeordnete Markus Ferber sprach in seinem Impuls an die Delegierten über die Bedeutung Europas und die anstehende Europawahl. „Handelskonflikte und außenpolitische Herausforderungen verlangen ebenso nach europäischen Antworten wie die Sicherung unseres Wohlstands, die Digitalisierung und die Bewahrung der Schöpfung“, so Markus Ferber. „Die Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht alleine im Landkreis, in München oder in Berlin lösen“, so Ferber weiter. Europa dürfe nicht zum Spielball anderer Großmächte werden. Es bedarf eines starken und geeinten Europas.

