Corona: Keine Blütezeit für Blumenläden im Raum Friedberg

Mit Click & Collect hoffen Jakob Eichele und seine Mitarbeiterin Julia Hirschberger, das Geschäft in ihrem Blumenladen in Herrgottsruh ein wenig ankurbeln zu können. Unser Archivbild entstand vor der Corona-Pandemie.

Plus Wegen der Corona-Pandemie sind Blumenläden bis 31. Januar verpflichtet, ihre Läden geschlossen zu halten. Wie kommt man im Raum Friedberg trotzdem dran?

Schnee, kalter Winter und grauer Januarhimmel - der richtige Zeitpunkt, die Stimmung mit ein paar Blumen aufzuhellen. Doch geht das überhaupt in Zeiten von Corona-Lockdown? Das sagen Friedberger Floristen dazu.

Auf hochwertige Blumengrüße zu Geburtstagen oder bunte Farbtupfer in der eigenen Wohnung muss man nicht verzichten. Die meisten Floristen in der Region haben eine Notbesetzung und sind telefonisch erreichbar. Seit Montag ist es wieder erlaubt, sich seinen Blumenstrauß persönlich in den Blumengeschäften abzuholen.

So klappt die Bestellung in Friedbergs Blumenläden im Lockdown

Man sollte aber vorher einen Termin ausmachen, damit keine Warteschlangen vor den Läden entstehen. Außerdem macht es Sinn, die Waren ein- bis zwei Tage im Voraus zu bestellen. So kann man Lieferengpässen entgegenwirken und man bekommt auch genau den Strauß oder das Blumengesteck, das man sich wünscht.

Nicht alle Geschäfte in Friedberg haben geöffnet. Das Blumenhaus Primavera in der Ludwigstraße hat zum Beispiel geschlossen. Trotzdem ist Inhaberin Vera Junger telefonisch und per Mail erreichbar. "Wir haben drei Geschäfte, zwei in Aichach und eines in Friedberg. Momentan arbeiten wir nur im Laden in der Bauerntanzgasse 8 in Aichach. Dort kann man seine bestellten Waren zu einem vorgegebenen Termin in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr abholen. Wir liefern aber auch gerne aus", sagt Junger. Alle drei Geschäfte mit Personal zu besetzen, würde sich für sie nicht rentieren. Am Vormittag nimmt sie die Bestellungen entgegen, am Nachmittag fährt sie die Blumen selbst zu ihren Kunden. Im Moment ist sie mehr Kurierfahrer als Floristin. Selbstverständlich liefert sie auch nach Friedberg aus.

Friedberg: Damit die Kunden nicht in den Supermarkt abwandern

Der Blumenladen von Jakob Eichele bei Herrgottsruh ist auch am Vormittag besetzt. Und das von Dienstag bis Samstag. Am Nachmittag wird ausgeliefert. "Ich empfehle meinen Kunden, die Blumen am besten zwei Tage im Voraus vorzubestellen. Dann können wir die frische Ware im Großmarkt besorgen. Das betrifft Blumensträuße genauso wie Grabgestecke", so Inhaber Jakob Eichele: "Wir müssen der Kundschaft entgegenkommen, sonst holen sie sich ihre Blumen in den großen Supermärkten und das wollen wir nicht."

Wie kommt man während des Lockdowns an frische Blumen? Manche bieten Click & Collect an. Bild: May, dpa (Symbolfoto)

Eichele ist verärgert: "Wir Fachgeschäfte haben alle Vorschriften in Bezug auf die Pandemie erfüllt und schauen nun mit dem Ofenrohr ins Gebirge." Im Moment ist es noch schwer zu sagen, ob sich Click & Collect wirklich rentiert. Bis jetzt könne er seine Kunden an einer Hand abzählen. Trotzdem macht er mit und sieht es als Service für seine treue Kundschaft.

Blumen bringen den Frühling in Friedberger Wohnzimmer

Jutta Mayr von Blumen Viola aus Friedberg-West hat in der ersten Januarwoche ihren Laden ganz geschlossen gehabt und einen Betriebsurlaub gemacht. Seit Montag ist wieder geöffnet. Das frische Gemüse der eigenen Gärtnerei dürfe sowieso schon immer im Geschäft verkauft werden. Es läuft nicht gerade gut, aber die Floristikmeisterin freut sich darüber, dass die Leute jetzt Frühling in ihr Wohnzimmer bringen möchten und anrufen, um einen Strauß für sich selbst zu bestellen. "Man spürt, dass sich viele ihr Zuhause nach der Weihnachtszeit auffrischen möchten und gute Laune in ihr Wohnzimmer bringen und sich an unseren Blumen erfreuen", sagt Mayr.





Die meisten Kunden rufen bei ihr an und sagen, welche Farbe der Strauß haben und wie teuer er sein soll. Auf die Minute genau kann man sich den Strauß dann abholen. Es wird natürlich auch bei Blumen Viola nach wie vor geliefert. Click & Collect sei zwar im Vergleich zum ersten Lockdown eine Erleichterung für sie, aber rentieren würde sich das Ganze nicht.

Victoria Horwath-Nass von Mohnblume Kissing sagt: "Es ist eine sehr schwere Zeit für uns." Feste und Veranstaltungen finden zurzeit nicht statt, dadurch breche ein wichtiger Geschäftsfaktor weg. "Selbst Beerdigungen dürfen zurzeit nur sehr minimalistisch stattfinden." Das Blumengeschäft in der Bahnhofsallee in Kissing sei aber weiterhin telefonisch für die Kunden erreichbar. "Wir haben auch schon früher ausgeliefert und bieten das seit dem Beginn des zweiten Lockdowns verstärkt an", sagt Horwath-Nass. Auch sei es für die Kunden nun möglich, vorbestellte Blumen abzuholen.

Bei der Mohnblume in Kissing geht man mit der Zeit

Allerdings ärgert Horwath-Nass, dass in Supermärkten weiterhin Schnittblumen verkauft werden dürfen, während die Blumenläden geschlossen bleiben müssen. "Das finde ich unfair", sagt sie. Das Geschäft kann nun nur noch im Internet bei sozialen Medien wie Facebook und Instagram seine Kreationen präsentieren. "Das haben wir aber auch schon vor Corona gemacht. Man muss mit der Zeit gehen, gerade um jüngere Menschen anzusprechen."

