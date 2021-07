36.000 Euro Schaden bei Unfall

Unfall aus Unachtsamkeit auf der Straße von Laimering zum Dasinger Bauernmarkt. Die Polizei meldet 36.000 Euro Schaden.

Kleine Ursache, große Wirkung: Aus Unachtsamkeit geriet ein 24-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf der Straße von Laimering Richtung Bauernmarkt Dasing (An der Brandleiten) in den Gegenverkehr. Auf Höhe des Sportplatzes stieß er mit einem anderen Auto zusammen.

Zaun des TSV Dasing bei Unfall beschädigt

Der Unfallverursacher versuchte laut Polizei noch auszuweichen, stieß dabei aber auch noch gegen einen Zaun des TSV Dasing. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt und insgesamt drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von fast 36.000 Euro.