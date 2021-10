Traktor ist zu schnell unterwegs: Unfall

Ein 23-jähriger Traktorfahrer baute in Dasing-Laimering einen Unfall.

Zu schnell unterwegs war am Dienstagmorgen laut Polizei ein Traktorfahrer in Laimering. Der 23-Jährige fuhr auf der Dasinger Straße in östlicher Richtung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Anhänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der langgezogenen Rechtskurve am Ortseingang von Laimering (von Dasing kommend) auf die Gegenfahrbahn ab.

Unfall mit Traktor in Laimering: 6000 Euro Schaden

Der Anhänger kollidierte mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Kleintransporters. Dessen 36-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro