Dasing

18:02 Uhr

Süddeutsche Karl-May-Festspiele kehren in Dasing zum Silbersee zurück

Reinhold Summer in der Rolle des Indianerhäuptlings Wicasa-Zuya mit Woife Berger als Old Shatterhand und Matthias M. als Winnetou im diesjährigen Stück "Die Rückkehr zum Silbersee".

Plus Lange Zeit mangelte es den Veranstaltern in Dasing an Perspektiven. Doch mit viel Ideenreichtum und großem Engagement gelingt die Premiere.

Von Sabine Roth

Volle Ränge darf man sich nicht vorstellen, davon darf man höchstens träumen in Dasing. Trotz Pandemiezeiten wurden die Vorstellungen in der Western-City nicht abgesagt, sondern es wird nur vor rund Hundert Zuschauern gespielt. Die Generalprobe und die Premiere fanden am Wochenende planmäßig statt und die Besucherinnen und Besucher waren begeistert, was das Team bei den diesjährigen Süddeutschen Karl-May-Festspielen mit dem Stück "Die Rückkehr zum Silbersee" von Autor Woife Berger auf die Beine gestellt hat.

