Unfall auf der A8: Blechschaden durch Überholmanöver

Eine Autofahrerin fährt auf der Autobahn A8 in Richtung München. Ein anderer Wagen überholt sie auf Höhe Dasing. Dabei wird das Fahrzeug der Frau beschädigt.

In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Dasing kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall. Das Unfallopfer war laut Polizei gegen 3 Uhr in Richtung München mit einem schwarzen Opel unterwegs. Als die Autofahrerin die Anschlussstelle Dasing erreichte, wurde sie von einem unbekannten schwarzen Fahrzeug links überholt.

Unfallfahrer fährt einfach weiter

Der Opel wurde beim Überholvorgang laut Polizei am linken Kotflügel getroffen. Laut Autobahnpolizei Gersthofen entstand ein Streifschaden, die Schadenssumme liegt etwa bei 2500 Euro. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910. (AZ)