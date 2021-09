Zusammenstoß beim Abbiegen in Dasing

Pkw-Fahrer will von der Taitinger Straße nach links in die Grüntenstraße einbiegen und übersieht entgegenkommendes Fahrzeug.

Ein Leichtverletzter und 5000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr in Dasing ereignete. Laut Polizei befuhr ein 36-jähriger VW-Passat-Fahrer die Taitinger Straße in nordöstlicher Fahrtrichtung. Anschließend bog er nach links in die Grüntenstraße ein. Dabei übersah er eine entgegenkommende 63-jährige Nissan-Fahrerin.

Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)