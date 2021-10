Unfall: Autofahrerin übersieht Kleintransporter auf der AIC 25

Mehrere Autos wollen auf die Kreisstraße bei Derching auffahren, eine Autofahrerin versucht es und stößt mit einem anderen Wagen zusammen.

Auf der AIC 25 sind am Montag der Fahrer eines Kleintransporters und eine Opel-Fahrerin zusammengekracht. Laut Polizei kam die 56-Jährige gegen 16 Uhr von der Derchinger Straße in Augsburg und wollte auf die Kreisstraße Richtung Friedberg fahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen standen aber schon andere Autos und die Frau zog aus der Schlange direkt auf die Fahrbahn. Auf der AIC 25 in Richtung Friedberg fuhr in diesem Moment ein 37-jähriger Kleintransporterfahrer, den die Frau übersah. Die beiden Opel stießen seitlich zusammen, dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Es gab keine Verletzten. (AZ)