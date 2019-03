vor 20 Min.

Die Maschinenringe wachsen zusammen

Im Gewerbegebiet bei Laimering entsteht dazu eine neue gemeinsame Geschäftsstelle.

Aus den bislang selbstständigen Maschinenringen Aichach und Friedberg wird der neue Maschinenring Wittelsbacher Land. Nach dem entsprechenden Beschluss der beiden Vorstände aus dem Jahr 2017 wurden nun die Mitglieder bei einer Versammlung des Friedberger Maschinenrings informiert, die geschlossen für die Fusion stimmten. In Aichach steht das Thema noch in dieser Woche auf der Tagesordnung.

Wie der Vorsitzende Ludwig Koller versicherte, werden alle Mitarbeiter beider Einrichtungen übernommen. Die wirtschaftliche Lage beider Ringe sei hervorragend, berichtete Koller. So liege das Eigenkapital beider Ringe bei über einer halben Million Euro. „Die Zusammenarbeit wurde bereits konsequent aufgebaut und weiterentwickelt, beispielhaft im Bereich des Erschließens von gewerblichen Zuverdienstmöglichkeiten für Landwirte, der überbetrieblichen Gülleausbringung oder der Ernte und des Transports von Zuckerrüben und in der Betriebs- und Haushaltshilfe“, berichtete er.

Aichach ist einer der ältesten Maschinenringe

Michael Lutz stellte den Maschinenring Aichach der Versammlung vor. Dieser sei einer der ersten Maschinenringe in Bayern, er wurde bereits im Jahr 1960 gegründet und habe bisher sehr erfolgreich gearbeitet. Um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern, sei die geplante neue Geschäftsstelle in Dasing genau richtig.

Geschäftsführer Erich Herrmann scheidet Mitte 2019 aus, der Nachfolger wird noch von ihm eingearbeitet. Er beleuchtete das vergangene Jahr und stellte den Anwesenden die Kennzahlen des Ringes vor. Im Maschinenring Friedberg seien 627 Mitglieder mit einer Gesamtfläche von 21757 Hektar registriert. Der Maschinenring Friedberg organisiere auch gewerbliche Kalkaktionen und die gewerbliche Rübenabfuhr über die Spedition BMG Donau-Lech eG. Der Gesamtumsatz des Maschinenrings Friedberg lag im Jahr 2018 bei 8,88 Millionen Euro zuzüglich der Personaldienstleistungen über 560000 Euro. Der klassische Maschinenringumsatz lag bei rund 4,3 Millionen Euro in etwa in Höhe des Vorjahres.

Der Haushaltsabschluss des Jahres 2018 lag bei 44000 Euro, das Eigenkapital liegt bei 389000. Trotzdem müsse der Beitrag auf das Niveau von Aichach angehoben werden, es sei bei der staatlichen Förderung mit einem erheblichen Rückgang zu rechnen. Auf Vorschlag von Ludwig Koller beschloss die Mitgliederversammlung bei einer Gegenstimme, den Beitrag auf drei Euro je Hektar und den Grundbeitrag auf 50 Euro anzuheben. Die Beitragsobergrenze liegt bei 100 Hektar.

Gemeinsame Baupläne mit der Waldbesitzervereinigung

Die neue Geschäftsstelle im Gewerbegebiet A8/B300 werde zusammen mit der Waldbesitzervereinigung Aichach gebaut und solle der Treffpunkt der Landwirtschaft des Wittelsbacher Landes werden, so Herrmann. „Nach aktuellen Berechnungen müssen wir netto 730000 Euro in die Hand nehmen. Nach Abzug der Eigenmittel von 250000 Euro zahlen wir pro Quadratmeter Zins und Tilgung in Höhe der jetzigen Miete“, erklärte Erich Herrmann.

Hermann Schmid, Geschäftsführer bei der gewerblichen Tochter, stellte in seinem Jahresrückblick heraus, dass der Maschinenring Friedberg neben Werkverträgen ab sofort auch die Möglichkeit biete, als Arbeitnehmer tätig zu sein. „Gerade Landwirte, die eine lukrative Nebenbeschäftigung bei freier Zeiteinteilung suchen, können wir jederzeit sozialversicherungspflichtig anstellen“, bot er den Mitgliedern an.

Der Maschinenring bietet wie 2018 Beratungen zur Düngeverordnung an. Michael Wanner, Assistent im Maschinenring, ergänzte das Portfolio des Maschinenrings: „Letztes Jahr war die Lage wegen Niedrigwasser und Raffineriebrand zwar angespannt, aber wir haben trotzdem bei steigender Tendenz 1,8 Millionen Liter Diesel für sie bestellt.“ Eine Übersicht über Autorabatte schloss seine Darstellung ab.

Die Einsätze der Dorfhelferinnen im Witelsbacher Land

Katharina Blei, Einsatzleiterin für die Betriebs- und Haushaltshilfe, erklärte mittels eines Diagrammes die gegenseitige Aushilfe. So seien fast 4000 Stunden soziale Betriebs- und Haushaltshilfe auch von den Dorfhelferinnen geleistet worden. Die Personaldienste wurden auf neue Füße gestellt. Valentin Kolb, der Chef der Personaldienste Augsburg-Wittelsbacher Land, gab einen Einblick in seine Tätigkeit: „Wir bieten Arbeitsplätze vom Helfer bis zum Ingenieur. In den letzten zwei Monaten haben wir mit 14 Angestellten 78000 Euro Einnahmen generiert“, sagte er. (FA)

