14:18 Uhr

Falschfahrer auf der A8 rammt zwischen Odelzhausen und Dasing beinahe Autos

Falschfahrer am Freitag auf der A8 zwischen Odelzhausen und Dasing.

Auf der A8 ist ein BMW-Fahrer zwischen Odelzhausen und Dasing in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Andere Verkehrsteilnehmer mussten ihm ausweichen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Falschfahrer, der auf der A8 zwischen Odelzhausen und Dasing in Richtung Stuttgart unterwegs war. Am vergangenen Freitag gegen 08.30 Uhr teilten verschiedene Verkehrsteilnehmer den Beamten diesen Vorfall mit – betroffen war ein dunkler BMW X3 mit Aichacher Kennzeichen. Mehrere Fahrer konnten dem BMW laut Polizeiangaben gerade noch ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern.

Polizei benötigt weitere Zeugen zu Falschfahrer auf A8

Bevor mehrere Polizeifahrzeuge eintrafen, fuhr der Falschfahrer an einer bis dato unbekannten Stelle von der Autobahn ab. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum Auto des Falschfahrers sowie dessen Fahrtverlauf geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/3231910 zu melden. (tril)

