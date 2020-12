18:55 Uhr

Fehlendes Hygienekonzept? Streit um Hütte am Friedberger See

Plus Am Nordufer des Friedberger Sees verbreitet Jürgen Koppold seit Kurzem Weihnachtsstimmung. Seine vom Adventsmarkt bekannte Hütte darf er aber nicht öffnen.

Rund um den Kiosk von Jürgen Koppold auf der Nordseite des Friedberger Sees erfreuen sich die Menschen seit rund zwei Wochen an Glühwein und Punsch sowie Bosna und Bratwurst. Sogar vegane Nudeln gibt es, allerdings aufgrund der Corona-Pandemie alles nur zum Mitnehmen. Zusammen mit der Beleuchtung der nebenan stehenden Holzhütte sieht es in den Abendstunden dort sehr festlich aus. Die bekannte Hütte, die sonst auf dem Friedberger Adventsmarkt steht, darf der Pächter aber nicht öffnen.

Jürgen Koppold darf seine Adventshütte nicht öffnen. Bild: Kirsten Mortensen (Archivfoto)

Gefehlt habe der Stadt Friedberg ein ausgearbeitetes Hygienekonzept. "Ich wollte das Ganze eigentlich nur entzerren. Meine Mitarbeiter hätten mehr Platz gehabt. In der Hütte hätten wir gegrillt und im Kiosk die Getränke verkauft. Das wäre auch im Sinne der Abstandsregelungen gewesen", so Koppold, dessen Hütte sonst zu dieser Zeit in der Ludwigstraße steht. "Wir wollten einen Platz in der Stadt, aber das wurde abgelehnt. Also habe ich mir gedacht, ich stelle meine Hütte an den See. Im Sommer geht das ja auch."

Betreiber sagt: "Ich kann das nicht nachvollziehen"

Bereits vor einigen Monaten wurde in der Hütte am See gegrillt, jetzt muss sie zubleiben. "Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich soll ein Konzept vorlegen, aber das habe ich doch bereits getan. Mehr kann ich auch nicht machen." Die Beleuchtung hat laut Koppold nichts mit Weihnachten zu tun: "Die haben wir auch im August, wenn es früher dunkel wird. Das hat jetzt nichts mit Weihnachtsstimmung zu tun. Wir wollen den Spaziergängern einfach nur etwas anbieten.""

Kein Wintermarkt am Friedberger See

Weihnachtlich wäre es am Friedberger See laut Koppold nur mit einem Wintermarkt geworden. Seine Idee für einen kleinen Christkindlmarkt fand aber im Stadtrat knapp keine Zustimmung. Man hätte den Wintermarkt in abgespeckter Form auf der nördlichen Liegewiese stattfinden lassen können, ist sich Koppold sicher.

Am Nordufer des Friedberger Sees sorgt Pächter Jürgen Koppold für etwas Weihnachtsstimmung. Bild: Sabine Roth

Das Gelände wäre eingezäunt worden, und es wären maximal 200 Besucher zugelassen gewesen. Die Erfassung wäre automatisch erfolgt, und Security hätte für die Einhaltung der Hygieneregeln gesorgt. Das Thema ist für Koppold nun aber vom Tisch: "Schade, aber das akzeptiere ich." Nicht akzeptieren kann er aber, warum er sein Hütte nicht öffnen darf. "Ich werde auch keinen Antrag mehr stellen. Aktuell wird die Hütte als Lager genutzt. Irgendwann baue ich sie wieder ab."

Bürgermeister sieht gute Chancen für Weihnachtshütte

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann begrüßt die Stimmung am See: "Ich habe für den Wintermarkt gestimmt, weil ich denke, dass wir am Friedberger See genügend Abstand hätten. Das Gleiche gilt auch für den Kiosk von Herrn Koppold. Da freuen sich die Bürger in diesen Zeiten." Prinzipiell sei die Zusammenarbeit mit Koppold gut: "Er und seine Mitarbeiter machen das auch im Sommer vorbildlich."

Dennoch betont der Bürgermeister: "Für die Hütte braucht Herr Koppold eine Genehmigung. Bei uns ging bislang kein Antrag ein. Wir versuchen immer, möglichst viel möglich zu machen", so Eichmann, der bei einem vernünftigen Konzept gute Chancen für die Genehmigung der Hütte sieht.

Zwei weihnachtliche Buden für die Friedberger Innenstadt

Abbauen müsse Koppold seine Hütte aber aktuell auch ohne Antrag nicht: "Er darf nicht öffnen, aber die Stadtverwaltung duldet die Hütte", so Eichmann, der hinzufügt: "Das gilt nicht für alle Zeit. Bis Weihnachten ist das aber in Ordnung."

Weitere Buden am Friedberger See wird es laut Eichmann übrigens nichts geben: "Der Stadtrat hat sich gegen den Wintermarkt entschieden, und damit ist das Thema durch."

Für die Innenstadt seien zwei Buden geplant. Eichmann: "Alkohol darf dort aber nicht ausgeschenkt werden." Das sieht beim Kiosk von Jürgen Koppold am Friedberger See anders aus. Getränke und Speisen zum Mitnehmen gibt es auf der Nordseite noch bis Ende Januar täglich von 12 bis etwa 21 Uhr.

